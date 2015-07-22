Витсель нужен ПСЖ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель вошел в список потенциальных покупок французского ПСЖ. Парижане, по сообщению «Советского спорта», уже вышли на связь с руководство клуба из Северной Пальмиры. Ранее купить бельгийца хотел итальянский «Милан», но «росонерри» отказались от этой идеи.
Десять дней назад президент «Зенита» Александр Дюков заверил, что Витсель летом не покинет Санкт-Петербург.
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