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    Витсель нужен ПСЖ

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель вошел в список потенциальных покупок французского ПСЖ. Парижане, по сообщению «Советского спорта», уже вышли на связь с руководство клуба из Северной Пальмиры. Ранее купить бельгийца хотел итальянский «Милан», но «росонерри» отказались от этой идеи.
    Десять дней назад президент «Зенита» Александр Дюков заверил, что Витсель летом не покинет Санкт-Петербург.

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    Источник: «Советский спорт»

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    22.07.2015 10:25
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    Комментарии (24)
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    джон базелон
    1437557738
    он и половину не стоит,что за него хотят,только зенит может покупать игроков такого уровня,за столь огромную сумму,но безусловно игрок качественный!
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    Masimobelini
    1437558671
    40 лямов и Витсель ваш ;)
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    leopit
    1437567502
    Надо включать ответные санкции,кукиш всем ,а не Витсель!
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    leopit
    1437567706
    В Зените только первоклассный товар,не то что в Спартаках или ПФК,вон Думбий скоро в бомжа превратится,никому не нужен!Привык здесь играть с мощной помощью судей,а в Европах это не проходит!
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    Neuturungal
    1437575413
    То Ювентус за него дает 30, а Зенит хочет 40. То Милан за него дает 20, а Зенит хочет 30. То снова Ювентус за него дает 13, а Зенит хочет 20. То Чесли за него дает 35 и Зенит согласен, скоро переход. Потом опять Ювентус. Теперь вот ПСЖ. Заколебали вы со своими из пальца высосанными слухами про игроков Зенита, про убытки Зенита, про судей, целенаправленно помогающих Зениту, и про Газпром все купил! Конечно вам как и многим не дает покоя раздутый бюджет питерского клуба, но пожалуйста, не делайте свой сайт отстойником для сплетен. Пожалуйста, введите жесткий лимит на любые новости про Зенит. Скажем, печатайте о нем не больше одной бредни в день.
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    FCShakhtar
    1437578202
    да продайте его уже куда нибудь.... очередная сага в главной роле которой простой Мавританский мальчишка Витсель
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    Молотобоец1895
    1437621435
    если продадут я буду смеяться!!
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    пророк3
    1437622568
    А шо ему делать в ПаСаЖе? Лавесси,Вератти,Пасторе,Рабьо,Матюиди каждый наголову сильнее
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    пророк3
    1437623337
    Из тех кто в рашке играл и в топе в люди вышел заиграл ,по пальцам пересчитать... Видич,Иваныч,Роха,Шкртел,Тимощук ...а в основном как Хонда с Думбией обратно просятся,вон Хульк жизнь правильно понял...
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    ologreds
    1694997569
    numo436352
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