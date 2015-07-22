Витсель нужен ПСЖ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель вошел в список потенциальных покупок французского ПСЖ. Парижане, по сообщению «Советского спорта», уже вышли на связь с руководство клуба из Северной Пальмиры. Ранее купить бельгийца хотел итальянский «Милан», но «росонерри» отказались от этой идеи.

Александр Дюков заверил, что Витсель летом не покинет Санкт-Петербург.



«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! Десять дней назад президент «Зенита»заверил, что Витсель летом не покинет Санкт-Петербург.