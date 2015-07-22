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    Роналду демонстративно ушел с тренировки «Реала»

    По информации Sport.es, звезда мадридского «Реала» Криштиану Роналду накануне самовольно ушел с тренировки команды, которую проводил лично главный тренер Рафаэль Бенитес. Португальцу не понравились упражнения, предложенные испанским специалистом. Другие же футболисты «сливочных» смиренно продолжили работать.
    В среду поступила информация, что в скором времени игрок может вернуться в английский «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Sport.es

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    22.07.2015 10:20
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    Комментарии (100)
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    tembot07
    1437603059
    Да не уйдет он никуда, не побив рекорд Рауля,успокойтесь уже)
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    Elmaddin
    1437628617
    Давно пора уже вернуться в МЮ, а лучше вообще бы не уходил
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    spartach091
    1437632695
    БРЯХНЯ,не побив рекорд по голам,никуда он не уцдет
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    Loopback
    1437667200
    МЮ хватит денег на трансфер? Только если Роналду согласится на меньшие деньги лишь бы уйти от Бенитеса и Переса.
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    rm4612
    1437795771
    Скорее всего, останется. Думаю, лучше клуба для него сейчас нет. Есть еще порох в пороховницах да и с Месси и Ко хотя бы два раза за сезон играет.
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    Izmailov 06
    1438192629
    Скорее всего уйдет
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    GRIGOR 17
    1439108720
    Ну для улучшения статистики ему лучше остаться. А так... хочется, чтобы он верну
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    GRIGOR 17
    1439108750
    Вернулся в МЮ .
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    GRIGOR 17
    1439108788
    Но ему лично выгоднее в Реале быть
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    ologreds
    1694997569
    numo436351
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