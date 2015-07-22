Роналду демонстративно ушел с тренировки «Реала»

По информации Sport.es, звезда мадридского «Реала» Криштиану Роналду накануне самовольно ушел с тренировки команды, которую проводил лично главный тренер Рафаэль Бенитес. Португальцу не понравились упражнения, предложенные испанским специалистом. Другие же футболисты «сливочных» смиренно продолжили работать.





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