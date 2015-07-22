Кариока: «Спартак» желал меня вернуть»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Кариока, недавно подписавший полноценный контракт с «Атлетико Минейро», признался, что по окончании срока аренды красно-белые хотели его вернуть в Москву. В данный момент клубы поровну владеют правами на футболиста.

«Я боялся, что что-то пойдет не так. Хорошо знаю русских. Месяц назад узнал о том, что «Спартак» хочет меня вернуть. Но я им сказал, что хочу остаться здесь. Тогда они захотели продать права на меня по той цене, за которую они меня покупали», – приводит слова бразильца «Советский спорт».