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    Кариока: «Спартак» желал меня вернуть»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Кариока, недавно подписавший полноценный контракт с «Атлетико Минейро», признался, что по окончании срока аренды красно-белые хотели его вернуть в Москву. В данный момент клубы поровну владеют правами на футболиста.
    «Я боялся, что что-то пойдет не так. Хорошо знаю русских. Месяц назад узнал о том, что «Спартак» хочет меня вернуть. Но я им сказал, что хочу остаться здесь. Тогда они захотели продать права на меня по той цене, за которую они меня покупали», – приводит слова бразильца «Советский спорт».

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    Источник: «Советский спорт»

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    22.07.2015 09:37
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    Комментарии (8)
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    за
    1437548261
    Не хочет возвращаться - неволить не стоит.
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    Дикий мужчина
    1437548820
    Кариока: Спартак» желал меня , противный (
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    REDWHITE_
    1437549486
    сам себя пиарит)) как истинный запитерец
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    cska plus
    1437552768
    ты правильно сказал, в спартаке делать нечего!
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    RIR68
    1437564512
    а Валере ты нравился. хоть он и не русский.
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    ologreds
    1694997570
    numo436348
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