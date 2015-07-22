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    Источник: Роналду в августе перейдет в «МЮ»

    Как полагает английское издание «Metro», «Манчестер Юнайтед» в следующем месяце подпишет контракт с нынешним футболистом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который уже выступал за «красных дьяволов». Заплатить за португальца придется 95 миллионов евро — сумму, которую британцы готовы отдать. На днях главный тренер «манкунианцев» Луи ван Гаал заявил, что фанатов команды на флажке трансферной кампании ждет сюрприз, что также может свидетельствовать о потенциальном возвращении Роналду.
    Известно, что футболист желает пройти предсезонную подготовку в стане «сливочных», а затем уже переехать в Англию.

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    Источник: Metro

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    22.07.2015 09:27
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    Комментарии (49)
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    Romchik1989
    1437569238
    95млн???? Меньше чем за Бейла?
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    NoN141
    1437571864
    думаю, уточка опять. Как всегда скажет, ой в РЕАЛЕ мне лучше.
    Ответить
    victorinox
    1437580851
    Реалу надо соглашаться, давно не уровень, вечное нытье, и ЗМ он своими истериками выпросил, противно если честно смотреть на игру этого гомосека
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    95-shishani-95
    1437600706
    Надеюсь, что это не правда!
    Ответить
    95-shishani-95
    1437600754
    Надеюсь, что это не правда!
    Ответить
    Молотобоец1895
    1437621475
    Самая хорошая новость была бы за последние 5 лет!!
    Ответить
    KryptoN
    1437634617
    И без этого трансфера ЛВГ провел достаточно сильное укрепление состава. Посмотрим, как команда проявит свою сыгранность в этом сезоне
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    fan fytbola
    1437728422
    утка
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    Serj1981
    1438239283
    Фигня полная.
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    ologreds
    1694997570
    numo436347
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