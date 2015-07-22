Источник: Роналду в августе перейдет в «МЮ»

Как полагает английское издание «Metro», «Манчестер Юнайтед» в следующем месяце подпишет контракт с нынешним футболистом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который уже выступал за «красных дьяволов». Заплатить за португальца придется 95 миллионов евро — сумму, которую британцы готовы отдать. На днях главный тренер «манкунианцев» Луи ван Гаал заявил, что фанатов команды на флажке трансферной кампании ждет сюрприз, что также может свидетельствовать о потенциальном возвращении Роналду.





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! Известно, что футболист желает пройти предсезонную подготовку в стане «сливочных», а затем уже переехать в Англию.