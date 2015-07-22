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    • Генпродюсером нового спортивного канала станет Тина Канделаки

    Генпродюсером нового спортивного канала станет Тина Канделаки

    Как стало известно источнику, занимать должность генерального продюсера на новом спортивном федеральном канале «Матч ТВ» будет известная телеведущая Тина Канделаки. Также она будет заместителем генерального директора объединенной спортивной редакции. Напомним, что этот телеканал создается по поручению президента России Владимира Путина на базе ныне существующего «Россия-2». Канделаки будет отвечать за программное наполнение, сетку вещания.
    Телеведущая в разное время была лицом таких программ, как «Самый умный» (СТС), «Две звезды» (Первый канал) и др.

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    Источник: Коммерсант

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    22.07.2015 07:10
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    Комментарии (19)
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    nahan
    1437551248
    Миша Саакашвили тут ни причём, поверьте...
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    Maskland
    1437551461
    ну всё, приплыли
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    ALITRAMP
    1437551475
    мда....больше сказать нечего
    Ответить
    tanis 29
    1437552863
    Если это ген.продюссер, то пропал канал еще не выпустив ни одной передачи.
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    112910415
    1437553907
    ум естно насторожиться!
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    BorisoW
    1437554331
    Комментировать будет Малахов...
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    maygli
    1437556837
    Да там думать не надо. Будут сплошняком матчи футбольные показывать и рекламу и всё. надеюсь её мы там и не увидим.
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    cska plus
    1437557811
    по Россия-2 смотрели боевики, а теперь с Кандалаки будем смотреть киркорова и К!
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    heA
    1437559806
    А ее манделаки ?)
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    ologreds
    1694997570
    numo436332
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