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    Моуриньо: «Мы живем в странном мире»

    Главный тренер английского «Челси» Жозе Моуриньо ответил на критику своего коллеги из «Эвертона» Роберто Мартинеса, который обвинил «аристократов» в излишней настойчивости в желании приобрести защитника «ирисок» Джона Стоунса. Напомним, что лондонская команда готова выплатить за футболиста 28 миллионов фунтов.
    «Что ж, в следующем году наша работа изменится. Наше первое предложение о покупке игрока будет поступать первого сентября, ведь, оказывается, до этого времени трансферное окно закрыто. Мы живем в странном мире. Полагаем, что рынок открыт, а это не так. Значит, в следующем сезоне будем начинать искать усиление только осенью», – заявил португалец.

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    Источник: Goal.com

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    22.07.2015 06:39
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    Комментарии (4)
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    manunited10
    1437541227
    У Жозе, свой другой мир...
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    Vladimir 808
    1437547545
    Так может только ,, Особенный"!
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    nahan
    1437556198
    Желание приобрести никому не запретишь.
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    ologreds
    1694997570
    numo436328
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