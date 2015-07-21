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    Президент Габона отрицает, что Месси заплатили 3,5 млн евро

    Президент Габона Али Бонго Ондимба отрицает, что правительство заплатило 3,5 миллиона евро форварду «Барселоны» Лионелю Месси за участие в закладке первого камня стадиона в этой африканской стране. Данная информация вызвала бурную реакцию в социальных сетях, поскольку около трети населения Габона, который примет Кубок Африки-2017, живет за гранью нищеты.

    «Мы отрицаем, что заплатили или обещали заплатить какие-то деньги аргентинскому футболисту Лионелю Месси. Он посетил нашу страну по приглашению и сопровождал главу государства во время закладки первого камня будущего стадиона в Порт-Жентиле» – говорится в заявлении администрации президента.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 22:59
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    Комментарии (26)
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    BoltCX
    1437512542
    ну если он на это бабло накормит страну, тогда ладно.
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    Мамешев
    1437512554
    Интересно,Месси на самом деле мог взять такую сумму,у такого бедного народа?!
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    pin_y
    1437512686
    Может и правда болтовня!!!!!
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    Arturros
    1437512692
    Еврофорвард...Это что за новая позиция на поле?)
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    ЛиверпулькинГлор
    1437515354
    Гном сука, отобранные Испанией налоги возвращает, путем разорения Африканских стран.
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    Lionel Messi-10
    1437531317
    Опять готовят уепищную акцию против лучшего футболиста мира))))
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    ANTI CULE
    1437540197
    Жадны мерзкий гном!!!
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    alessios1990
    1437541049
    Значит Лео Месси просто сам этого захотел и ничего в итоге не получил! В это я в принципе могу поверить. А некоторые умники до сих пор утверждают, что Лео алчный человек)
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    Водитель КамАЗа
    1437548244
    Следующая новость: Сумма отступных Капелло вызвала бурную реакцию в социальных сетях, поскольку около трети населения России, которая примет Чемпионат Мира-2018, живет за гранью нищеты.
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    ologreds
    1694997572
    numo436309
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