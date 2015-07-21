Президент Габона отрицает, что Месси заплатили 3,5 млн евро

Президент Габона Али Бонго Ондимба отрицает, что правительство заплатило 3,5 миллиона евро форварду «Барселоны» Лионелю Месси за участие в закладке первого камня стадиона в этой африканской стране. Данная информация вызвала бурную реакцию в социальных сетях, поскольку около трети населения Габона, который примет Кубок Африки-2017, живет за гранью нищеты.





«Мы отрицаем, что заплатили или обещали заплатить какие-то деньги аргентинскому футболисту Лионелю Месси. Он посетил нашу страну по приглашению и сопровождал главу государства во время закладки первого камня будущего стадиона в Порт-Жентиле» – говорится в заявлении администрации президента.