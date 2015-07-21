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    «Манчестер Юнайтед» также нужен Педро

    «Манчестер Юнайтед» пытается усилить состав накануне предстоящего старта сезона в Премьер-лиге. Представители клуба контактировали с вингером «Барселоны» Педро Родригесом и сделали предложение об условиях личного контракта. Сообщается, что манкунианцы предложили 27-летнему хавбеку сборной Испании более высокую зарплату, чем «Челси».
    Ранее СМИ была информация, что «Челси» готов заплатить за Педро 30 миллионов евро, а сам игрок согласился перейти в лондонский клуб после звонка Жозе Моуриньо.

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    Источник: Sports.ru

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    21.07.2015 21:37
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    Комментарии (11)
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    Lionel Messi-10
    1437504109
    Вставайте в очередь!
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    The_BESTolo4b
    1437504265
    нах нужен. посредственный игрок. испанский черешев
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    The_BESTolo4b
    1437504293
    пускай продолжает нарыть за барбилону
    Ответить
    The_BESTolo4b
    1437504800
    Нападающий "ПСЖ" Златан Ибрагимович может впервые в карьере перейти в английский клуб. Как сообщает Le Figaro, обещанным неожиданным форвардом-новичком в "Манчестер Юнайтед" может стать именно шведский нападающий. Ранее, напомним, наставник "МЮ" Луи ван Гал заявлял, что приобретенный в ближайшее время игрок в линию атаки станет для всех сюрпризом.
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    sir_Alex
    1437508837
    Не нужен
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    Brendan Rodgers
    1437509149
    Недалекие люди те, кто говорит, что Педро посредственный футболист. Все забыли, как в ЛЧ покарал Юнайтед
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    Ахад
    1437511388
    педро посредственный футболист посредственной недокомандишки бабселоны...что греха таить
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    alessios1990
    1437541142
    Также он нужен Челси, Арсеналу и Ман.Юнайтед! Педро Родригес наверное приятно удивлен, что к нему проявляют интерес ведущие клубы АПЛ) Посмотрим, где в итоге он окажется!
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    киэнджин
    1437586116
    Хороший и достойный футболист лучших клубов мира.. Удачи великий игрок безпору выигравший с красной фурией все что можно было!!!
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    ologreds
    1694997573
    numo436300
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