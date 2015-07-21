«Манчестер Юнайтед» также нужен Педро

«Манчестер Юнайтед» пытается усилить состав накануне предстоящего старта сезона в Премьер-лиге. Представители клуба контактировали с вингером «Барселоны» Педро Родригесом и сделали предложение об условиях личного контракта. Сообщается, что манкунианцы предложили 27-летнему хавбеку сборной Испании более высокую зарплату, чем «Челси».
Ранее СМИ была информация, что «Челси» готов заплатить за Педро 30 миллионов евро, а сам игрок согласился перейти в лондонский клуб после звонка Жозе Моуриньо.
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