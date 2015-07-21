Жоаозиньо продлил контракт с «Краснодаром»

ФК «Краснодар» продлил контракт с бразильским полузащитником Жоаозиньо. Новое соглашение рассчитано на 3 года.

Жоаозиньо перешел в «Краснодар» в феврале 2011 года из болгарского клуба «Левски». На сегодняшний день Жоаозиньо и на данный момент является рекордсменом по числу проведенных официальных матчей (135), количеству результативных передач (47) и набранных баллов по системе «гол + пас» (76), а по количеству забитых мячей (29) уступает только своему соотечественнику Вандерсону.

«Футбольный клуб «Краснодар» за проведенное в нем время стал моей семьей, а город Краснодар – моим домом. Я был счастлив здесь предыдущие четыре с половиной года и безумно рад, что продлил контракт и получил возможность защищать черно-зеленые цвета еще 3 года. Очень хочу выиграть с «Краснодаром» какой-нибудь титул – стать чемпионом России, завоевать национальный Кубок, может быть, даже попытаться стать обладателем какого-либо европейского трофея.