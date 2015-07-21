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    Жоаозиньо продлил контракт с «Краснодаром»

    ФК «Краснодар» продлил контракт с бразильским полузащитником Жоаозиньо. Новое соглашение рассчитано на 3 года.

    Жоаозиньо перешел в «Краснодар» в феврале 2011 года из болгарского клуба «Левски». На сегодняшний день Жоаозиньо и на данный момент является рекордсменом по числу проведенных официальных матчей (135), количеству результативных передач (47) и набранных баллов по системе «гол + пас» (76), а по количеству забитых мячей (29) уступает только своему соотечественнику Вандерсону.
    «Футбольный клуб «Краснодар» за проведенное в нем время стал моей семьей, а город Краснодар – моим домом. Я был счастлив здесь предыдущие четыре с половиной года и безумно рад, что продлил контракт и получил возможность защищать черно-зеленые цвета еще 3 года. Очень хочу выиграть с «Краснодаром» какой-нибудь титул – стать чемпионом России, завоевать национальный Кубок, может быть, даже попытаться стать обладателем какого-либо европейского трофея.
    С каждым днем я чувствую себя лучше, врачи говорят, что примерно через месяц я смогу приступить к тренировкам в общей группе, а через полтора – начать снова играть. Жду – не дождусь того дня, когда снова выйду на поле в футболке «Краснодара»! – сказал Жоаозиньо в интервью официальному сайтк клуба.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Краснодар»

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    21.07.2015 21:25
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    Комментарии (8)
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    Krasnodar 123
    1437503940
    ЖОРА ВЫЗДОРАВЛИВАЙ МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ НА ПОЛЕ!
    Ответить
    richi
    1437506115
    Возвращайся, титулы ждут.
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    sir_Alex
    1437507836
    Молодец, загорелый!
    Ответить
    cska-62
    1437508290
    Скорей бы его и Ари натурализовали! Они и сборной пригодятся и наших "жирных котов" встряхнут... Шевелиться заставят... Кокорина там и прочих...
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    DZHEKO
    1437508482
    хорошая новость!надеюсь будет играть на высоком уровне
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    nahan
    1437535307
    Быкам удачи...
    Ответить
    112910415
    1437537583
    человек на своём месте!
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    ologreds
    1694997572
    numo436299
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