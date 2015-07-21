Самба не поможет «Динамо» в матче с «Мордовией», участие Дугласа под вопросом

Защитник «Динамо» Кристофер Самба не поможет своей команде в матче 2-го тура чемпионата России с «Мордовией». Также под вопросом находится участие в игре защитника Дугласа. Об этом сообщил главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев. Оба футболиста пропустили игру 1-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Самба сыграть с «Мордовией» не сможет, Дуглас под вопросом. Причина – травмы», – цитирует Кобелева ТАСС.