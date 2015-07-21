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    • Самба не поможет «Динамо» в матче с «Мордовией», участие Дугласа под вопросом

    Самба не поможет «Динамо» в матче с «Мордовией», участие Дугласа под вопросом

    Защитник «Динамо» Кристофер Самба не поможет своей команде в матче 2-го тура чемпионата России с «Мордовией». Также под вопросом находится участие в игре защитника Дугласа. Об этом сообщил главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев. Оба футболиста пропустили игру 1-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:2).

    «Самба сыграть с «Мордовией» не сможет, Дуглас под вопросом. Причина – травмы», – цитирует Кобелева ТАСС.
    «Динамо» сыграет с «Мордовией» на своем поле 25 июля.

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    Источник: ТАСС

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    21.07.2015 18:06
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    Комментарии (3)
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    valeh172
    1437499325
    Да, с центральными защитниками просто беда.
    Ответить
    КВИДАК
    1437507132
    продают???
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    ologreds
    1694997574
    numo436282
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