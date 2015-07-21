Суд отклонил жалобу «Эльче» о переводе в Сегунду за долги

Испанский суд отклонил жалобу футбольного клуба «Эльче» на исключение из Примеры (высший дивизион чемпионата Испании) за долги.





Дисциплинарный комитет испанской лиги в начале июня оштрафовал «Эльче» более чем на 180 тысяч евро и отправил клуб во второй дивизион в связи с задолженностью перед налоговыми органами, которая, по данным местных СМИ, составляла около 4 миллионов евро.



В середине июня «Эльче» объявил, что решил вопрос с долгами, однако глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что «дело «Эльче» уже закрыто».



Ранее апелляцию «Эльче» на данное решение отклонил испанский дисциплинарный комитет по спорту (TAD).