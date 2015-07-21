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    Суд отклонил жалобу «Эльче» о переводе в Сегунду за долги

    Испанский суд отклонил жалобу футбольного клуба «Эльче» на исключение из Примеры (высший дивизион чемпионата Испании) за долги.

    Дисциплинарный комитет испанской лиги в начале июня оштрафовал «Эльче» более чем на 180 тысяч евро и отправил клуб во второй дивизион в связи с задолженностью перед налоговыми органами, которая, по данным местных СМИ, составляла около 4 миллионов евро.

    В середине июня «Эльче» объявил, что решил вопрос с долгами, однако глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что «дело «Эльче» уже закрыто».
    Ранее апелляцию «Эльче» на данное решение отклонил испанский дисциплинарный комитет по спорту (TAD).
    Таким образом, место «Эльче» в Примере займет «Эйбар», который стал 18-м по итогам сезона-2014/15 и должен был покинуть высший дивизион.

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    Источник: AS

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    21.07.2015 17:40
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    Комментарии (5)
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    wojanolja
    1437490029
    понятно
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    Levadia
    1437491013
    Не они первые. Обидно конечно,но за финансами надо следить. P.S.Из верхней части таблицы когда начнут проверять?
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    omar0557
    1437492335
    Оу
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    nahan
    1437497490
    Порядки и правила никто не отменял.
    Ответить
    ologreds
    1694997574
    numo436280
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