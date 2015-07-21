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    • В РФПЛ склоняются к проведению матча «Уфа» – «Ростов» в Саранске

    В РФПЛ склоняются к проведению матча «Уфа» – «Ростов» в Саранске

    Сегодня совместная комиссия РФПЛ и РФС проинспектировала состояние поля в Саранске. 25 июля здесь должен состояться матч 2-го тура Премьер-лиги «Уфа» – «Ростов».

    По данным источника, чиновники склоняются к тому, чтобы игра прошла именно на этом искусственном покрытии. Официальное заключение будет сделано чуть позже.
    Напомним, после игры стартового тура главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко назвал поле в Саранске безобразным и заметил, что даже на пляже песка меньше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 16:47
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    Комментарии (4)
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    Лев Троцкий
    1437491381
    За два сезона не смогли газон исправить.слава рашке!
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    kukuruzonax
    1437491939
    В СПб говорят газон хороший, или это только когда против мешков Уфа выступает?
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    Miha
    1437496809
    Круто! Слава РПЛ ! Зато платим тренеру сборной миллиард отступных...
    Ответить
    ologreds
    1694997575
    numo436272
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