В РФПЛ склоняются к проведению матча «Уфа» – «Ростов» в Саранске

Сегодня совместная комиссия РФПЛ и РФС проинспектировала состояние поля в Саранске. 25 июля здесь должен состояться матч 2-го тура Премьер-лиги «Уфа» – «Ростов».
По данным источника, чиновники склоняются к тому, чтобы игра прошла именно на этом искусственном покрытии. Официальное заключение будет сделано чуть позже.
Напомним, после игры стартового тура главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко назвал поле в Саранске безобразным и заметил, что даже на пляже песка меньше.
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