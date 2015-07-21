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    • Против комика, бросившего деньги в Блаттера, возбуждено уголовное дело

    Против комика, бросившего деньги в Блаттера, возбуждено уголовное дело

    Швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «хулиганство» против британского актера Саймона Бродкина, сообщает источник.

    Актер едва не сорвал вчерашнюю пресс-конференцию президента ФИФА Зеппа Блаттера, бросив в него пачку долларов, намекая на ряд
    коррупционных скандалов, произошедших в последнее время в ФИФА. По его словам, эти деньги Блаттеру дала КНДР, которая хочет провести ЧМ-2026. Из-за этой выходки пресс-конференция стартовала позднее, чем планировалось.
    Бродкин, выступающий под псевдонимом Ли Нельсон, специализируется на подобных «проникновениях». Ранее ему удалось пробраться в самолет сборной Англии, отправлявшейся на ЧМ-2014, а также на тренировку «Манчестер Сити». Всего несколько дней назад он попал к певцу Канье Уэсту, выступавшему на фестивале в Гластонберри. Сразу после окончания пресс-конференции Блаттера к зданию, в котором он проходила, подъехал автомобиль швейцарской полиции, куда посадили Бродкина и увезли в местный участок.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 14:33
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    Комментарии (8)
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    SHMEL
    1437480038
    На кол его.
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    roman230582
    1437483265
    А деньги настоящие были?)
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    roman230582
    1437483359
    Каждый зарабатывает как может. Думаю у него не худшая работа, да и оплата за такие выходки нормальная должна быть
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    shtair
    1437483785
    надо было за дачу взятки, или попытка дачи взятки
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    Die Roten
    1437483786
    причем мелкое хулиганство.))
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    No problem
    1437491835
    Теперь придется настоящими деньгами кидаться, Блаттер будет прессовать на будь здоров
    Ответить
    nahan
    1437494726
    Чистая провокация
    Ответить
    ologreds
    1694997576
    numo436259
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