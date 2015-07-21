Против комика, бросившего деньги в Блаттера, возбуждено уголовное дело

Швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «хулиганство» против британского актера Саймона Бродкина, сообщает источник.



Актер едва не сорвал вчерашнюю пресс-конференцию президента ФИФА Зеппа Блаттера, бросив в него пачку долларов, намекая на ряд

коррупционных скандалов, произошедших в последнее время в ФИФА. По его словам, эти деньги Блаттеру дала КНДР, которая хочет провести ЧМ-2026. Из-за этой выходки пресс-конференция стартовала позднее, чем планировалось.



Ли Нельсон, специализируется на подобных «проникновениях». Ранее ему удалось пробраться в самолет сборной Англии, отправлявшейся на ЧМ-2014, а также на тренировку «Манчестер Сити». Всего несколько дней назад он попал к певцу Канье Уэсту, выступавшему на фестивале в Гластонберри. Сразу после окончания пресс-конференции Блаттера к зданию, в котором он проходила, подъехал автомобиль швейцарской полиции, куда посадили Бродкина и увезли в местный участок.



« Бродкин, выступающий под псевдонимом, специализируется на подобных «проникновениях». Ранее ему удалось пробраться в самолет сборной Англии, отправлявшейся на ЧМ-2014, а также на тренировку «Манчестер Сити». Всего несколько дней назад он попал к певцу Канье Уэсту, выступавшему на фестивале в Гластонберри. Сразу после окончания пресс-конференции Блаттера к зданию, в котором он проходила, подъехал автомобиль швейцарской полиции, куда посадили Бродкина и увезли в местный участок. Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.