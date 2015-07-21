ЦСКА попросил болельщиков не давать УЕФА повода для применения санкций в ЛЧ

Московский футбольный клуб ЦСКА обратился к своим болельщикам с просьбой корректно вести себя на матчах Лиги чемпионов, чтобы не давать УЕФА повода применить санкции и не ставить под сомнение участие армейцев в европейском турнире, сообщается на официальном сайте команды.





ЦСКА 28 июля на своем поле примет пражскую «Спарту» в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. УЕФА 3 октября наказал ЦСКА проведением без болельщиков пяти матчей: трех домашних полностью без зрителей и две выездные игры – без своих болельщиков. Кроме того, ЦСКА был оштрафован на 200 тысяч евро. Решением апелляционного комитета УЕФА санкции по третьему матчу были заменены на условные с пятилетним испытательным сроком, а сумма штрафа сокращена до 100 тысяч евро. ЦСКА предупрежден, что в случае повторных нарушений к команде могут быть применены ещe более серьезные санкции, вплоть до исключения команды из турнира.



«Руководство ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды, клуб любителей спорта ЦСКА в преддверии старта отборочного раунда Лиги чемпионов обращаются ко всем армейским болельщикам с убедительной просьбой. Мы знаем, как страстно и красочно вы можете поддерживать команду. Давайте сделаем так, чтобы и действия игроков на поле, и ваши – на трибунах оставляли во время матчей только яркие и приятные впечатления. И если мы по-настоящему переживаем за команду – не дадим ни единого повода поставить под сомнение ее участие в европейском турнире», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «в первую очередь это касается борьбы с расизмом». «Согласно позиции КДК УЕФА, огромную проблему для клубов представляют оскорбительные скандирования или ухания с трибун, а также тексты и символика баннеров, носящие националистический и расистский характер. УЕФА ведет очень жесткую политику в отношении любых, даже малейших проявлений расизма, и обладает широкими полномочиями решительно наказывать клубы за подобные действия их болельщиков», – сообщает ЦСКА.

