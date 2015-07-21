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    • ЦСКА попросил болельщиков не давать УЕФА повода для применения санкций в ЛЧ

    ЦСКА попросил болельщиков не давать УЕФА повода для применения санкций в ЛЧ

    Московский футбольный клуб ЦСКА обратился к своим болельщикам с просьбой корректно вести себя на матчах Лиги чемпионов, чтобы не давать УЕФА повода применить санкции и не ставить под сомнение участие армейцев в европейском турнире, сообщается на официальном сайте команды.

    ЦСКА 28 июля на своем поле примет пражскую «Спарту» в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. УЕФА 3 октября наказал ЦСКА проведением без болельщиков пяти матчей: трех домашних полностью без зрителей и две выездные игры – без своих болельщиков. Кроме того, ЦСКА был оштрафован на 200 тысяч евро. Решением апелляционного комитета УЕФА санкции по третьему матчу были заменены на условные с пятилетним испытательным сроком, а сумма штрафа сокращена до 100 тысяч евро. ЦСКА предупрежден, что в случае повторных нарушений к команде могут быть применены ещe более серьезные санкции, вплоть до исключения команды из турнира.
    «Руководство ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды, клуб любителей спорта ЦСКА в преддверии старта отборочного раунда Лиги чемпионов обращаются ко всем армейским болельщикам с убедительной просьбой. Мы знаем, как страстно и красочно вы можете поддерживать команду. Давайте сделаем так, чтобы и действия игроков на поле, и ваши – на трибунах оставляли во время матчей только яркие и приятные впечатления. И если мы по-настоящему переживаем за команду – не дадим ни единого повода поставить под сомнение ее участие в европейском турнире», – говорится в сообщении.
    Отмечается, что «в первую очередь это касается борьбы с расизмом». «Согласно позиции КДК УЕФА, огромную проблему для клубов представляют оскорбительные скандирования или ухания с трибун, а также тексты и символика баннеров, носящие националистический и расистский характер. УЕФА ведет очень жесткую политику в отношении любых, даже малейших проявлений расизма, и обладает широкими полномочиями решительно наказывать клубы за подобные действия их болельщиков», – сообщает ЦСКА.
    «Не менее серьезной проблемой считается использование файеров, петард и другой пиротехники, из-за чего уже не раз страдали многие клубы, в том числе, и мы», – добавляется в обращении.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.07.2015 14:05
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    Комментарии (23)
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    REDWHITE_
    1437485041
    пост не отправляется)
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    RussianHorse
    1437488164
    Спартак попросил болельщиков заранее купить абонементы в ФНЛ.
    Ответить
    Alexaos
    1437489599
    тем временем болелка цтка оказалась на поверку нациком и фашиком - такому клупешнику не место в футбольом мире. цтка - Позор России
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    Felipe Rivera
    1437489680
    Ибо нех.
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    cska plus
    1437489925
    Согласен!
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    alessios1990
    1437491320
    Действительно! Хватит уже позориться на всю Европу и подставлять свой клуб. Очень надеюсь, что не будет стыдно за армейских болельщиков)
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    spartach n1
    1437491469
    Ну да типа хорош позориться, слейтесь по тихому ))
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    nahan
    1437494631
    В следующий раз условным наказанием не отделаются...
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    Рожден в USSR
    1437494905
    Любовь зла полюбишь и козла!!! Такова любовь болел ЦСКА...
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    ologreds
    1694997576
    numo436257
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