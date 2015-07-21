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    Путин примет участие в предварительной жеребьевке ЧМ-2018

    Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге, а также планирует встретиться с президентом ФИФА Йозефом Блаттером, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Предварительная жеребьевка чемпионата мира состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 по московскому времени и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран.

    «Да, встреча с Блаттером ожидается, она стоит в графике. И, да, президент примет участие в части этой церемонии – это же достаточно продолжительная церемония», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, значится ли в графике президента встреча с Блаттером и будет ли президент участвовать в жеребьевке.

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    Источник: Р-Спорт

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    21.07.2015 13:42
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    Комментарии (10)
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    Дикий мужчина
    1437475791
    Молодец Владимир, респект тебе !
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    _armeec_
    1437483181
    Куда же без Володьки ))
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    shtair
    1437483565
    Пуууутиииин..... он везде......
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    Die Roten
    1437483683
    продлится 2 часа.ничего себе.))
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    Лев Троцкий
    1437488920
    Надеюсь Аврора еще стоит? На этот раз хотел бы залпа по церемонии,и только потом к штурму)
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    nahan
    1437494364
    Рейтинг мероприятия обязывает.
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    ologreds
    1694997576
    numo436256
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