РЖД выступили с опровержением слов Смородской о чемпионстве

Цитата президента футбольного клуба «Локомотив» Ольги Смородской о задачах команды на сезон-2015/16 была приведена ошибочно, сообщается в пресс-релизе РЖД.



«Локомотив» в 2015 году стал обладателем Кубка России. В понедельник глава РЖД Владимир Якунин провел встречу с игроками и тренерским штабом «красно-зеленых».



Во вторник на сайте РЖД появилось сообщение, в котором помимо информации о встрече команды с Якуниным была фраза Смородской: «В сезоне-2015/16 «Локомотив» ставит перед собой серьезную задачу – стать чемпионами России и достойно выступить на европейской арене». На данный момент новость о встрече Якунина с командой доступна на сайте РЖД, но без цитаты президента «Локомотива». Однако в кэш-архивах интернет-поисковиков доступна версия с фразой Смородской о задачах на сезон-2015/16.



«В сообщении о встрече руководства компании с ФК «Локомотив» ошибочно приведена цитата президента ФК «Локомотив» Ольги Смородской о поставленных на сезон задачах. В ходе встречи, прошедшей в теплой неформальной обстановке, задачи команды в чемпионате России не обсуждались и не конкретизировались. При этом ФК «Локомотив» ставит максимальные задачи как в соревнованиях внутри страны, так и в еврокубках», – говорится в сообщении.