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    • РЖД выступили с опровержением слов Смородской о чемпионстве

    РЖД выступили с опровержением слов Смородской о чемпионстве

    Цитата президента футбольного клуба «Локомотив» Ольги Смородской о задачах команды на сезон-2015/16 была приведена ошибочно, сообщается в пресс-релизе РЖД.

    «Локомотив» в 2015 году стал обладателем Кубка России. В понедельник глава РЖД Владимир Якунин провел встречу с игроками и тренерским штабом «красно-зеленых».
    Во вторник на сайте РЖД появилось сообщение, в котором помимо информации о встрече команды с Якуниным была фраза Смородской: «В сезоне-2015/16 «Локомотив» ставит перед собой серьезную задачу – стать чемпионами России и достойно выступить на европейской арене». На данный момент новость о встрече Якунина с командой доступна на сайте РЖД, но без цитаты президента «Локомотива». Однако в кэш-архивах интернет-поисковиков доступна версия с фразой Смородской о задачах на сезон-2015/16.
    «В сообщении о встрече руководства компании с ФК «Локомотив» ошибочно приведена цитата президента ФК «Локомотив» Ольги Смородской о поставленных на сезон задачах. В ходе встречи, прошедшей в теплой неформальной обстановке, задачи команды в чемпионате России не обсуждались и не конкретизировались. При этом ФК «Локомотив» ставит максимальные задачи как в соревнованиях внутри страны, так и в еврокубках», – говорится в сообщении.
    Также на встрече глава РЖД вручил Смородской именные часы, которые являются одной из высоких наград компании. Ее удостаиваются сотрудники РЖД, дочерних и зависимых обществ, а также лица, работающие в других организациях, за высокий профессионализм, инициативный и эффективный труд, достижение больших результатов в производственной деятельности, выдающиеся достижения, успешное сотрудничество и активное участие в решении вопросов повышения эффективности деятельности и развития компании и за иную плодотворную деятельность, приносящую пользу РЖД.

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    Источник: Р-Спорт

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    21.07.2015 13:32
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    Комментарии (11)
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    Avaretz
    1437475795
    Смородская не беги впереди локомотива
    Ответить
    112910415
    1437476292
    значит, кто-то другой будет чемпионом..
    Ответить
    Masimobelini
    1437476438
    А чего так? Не хотят стать печиненами?
    Ответить
    LOpp
    1437476879
    после 1 тура и как в наглую тянут бомжей, глупо рассуждать о чемпионстве
    Ответить
    zeni
    1437479381
    Ну погорячилась Баба!!Бывает
    Ответить
    ABir
    1437482670
    За хорошие часы чего только не скажешь
    Ответить
    фанат джигурды
    1437489055
    Игорю Геннадьевичу небось ещё сказала:"Будешь много выигрывать- уволю!!!!"
    Ответить
    nahan
    1437494169
    Слово не воробей...
    Ответить
    Barsis
    1437499318
    "Ее удостаиваются сотрудники РЖД, дочерних и зависимых обществ, а также лица, работающие в других организациях, за высокий профессионализм, инициативный и эффективный труд, достижение больших результатов в производственной деятельности, выдающиеся достижения, успешное сотрудничество и активное участие в решении вопросов повышения эффективности деятельности и развития компании и за иную плодотворную деятельность, приносящую пользу РЖД". На самом деле Звучит как издевательство.
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    ologreds
    1694997576
    numo436255
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