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    Корнеев: «Спартак» выглядит совершенно не хуже ЦСКА»

    Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Игорь Корнеев выразил мнение, что «Спартак» по игре смотрится в начале сезона РФПЛ ничуть не хуже «армейцев». «Спартак» в первом туре чемпионата страны на своем поле сыграл вничью с «Уфой» со счeтом 2:2, а ЦСКА дома переиграл казанский «Рубин» (1:0).

    «Спартак» совершенно не хуже ЦСКА выглядит. «Спартак» понравился комбинационным футболом в атаке при не совсем внятной игре в обороне. Я продолжаю думать, что команде нужен еще один сильный центральный защитник. В остальном «Спартак» выглядит очень динамично и интересно, особенно выделяются Попов, Широков и Зе Луиш. ЦСКА качественно играл с «Рубином», который явно приехал за ничьей.
    Зе Луиш обладает огромным потенциалом, он из тех игроков, кто в одиночку может решить исход встречи, что едва не произошло в матче с «Уфой», – цитирует Корнеева «Р-Спорт».

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    Источник: Р-Спорт

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    21.07.2015 13:17
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    Комментарии (21)
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    Бекиич
    1437482917
    Попов и Широков, думаю самая сильная пара полузащитников, вот только оставлять одного опорника Глушакова, это риск)) ну а защита просто мрак!!!здесь не новые игроки нужны, здесь нужно показывать как и где перестраиваться при атаках и даже просто при передачах поперек!!! Боккети классно играет в прессинг и может отдать первую передачу, почему так не используют!! между защитой и полузащитой большое пространство вас навозит даже Торпедо!!!
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    REDWHITE_
    1437483816
    Спартак интересней играл, чем цска
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    roman230582
    1437485968
    Это честь для Спартака
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    СМЕРШiРУ
    1437491970
    Согласен с Игорем - Спартак смотрелся не хуже армейцев но и не лучше - особенно в обороне. Дыра с зади у Спартака как была так и осталась. Срочно нужен хороший центр в оборону и поработать над реализацией моментов. Мовсесяна срочно продавать нужно. Он игрок никакой и ни о чём..... А так в остальном у спартачей всё более менее прилично. Желаю Спартаку удачи!
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    nahan
    1437494066
    Если Аленичев решит проблемы в защите, сезон для них может стать удачным.
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    Сергей Саныч
    1437495435
    Про защиту никто не думает. Ни новостей,ни слухов. А по большому счёту её всю надо менять вместе с воротчиками.
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    СтарыйСпартач
    1437495856
    тваю мать скоко умников))асфальтный каток только стронулся-трепещите!!!!
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    cska-62
    1437499219
    Как говорится, "цыплят по осени считают"... Но можно и летом... В городе Краснодаре! :-)))))
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    Expert_Buben
    1437506348
    :-0000000)))))))
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    ologreds
    1694997576
    numo436252
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