Корнеев: «Спартак» выглядит совершенно не хуже ЦСКА»

Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Игорь Корнеев выразил мнение, что «Спартак» по игре смотрится в начале сезона РФПЛ ничуть не хуже «армейцев». «Спартак» в первом туре чемпионата страны на своем поле сыграл вничью с «Уфой» со счeтом 2:2, а ЦСКА дома переиграл казанский «Рубин» (1:0).

«Спартак» совершенно не хуже ЦСКА выглядит. «Спартак» понравился комбинационным футболом в атаке при не совсем внятной игре в обороне. Я продолжаю думать, что команде нужен еще один сильный центральный защитник. В остальном «Спартак» выглядит очень динамично и интересно, особенно выделяются Попов, Широков и Зе Луиш. ЦСКА качественно играл с «Рубином», который явно приехал за ничьей.