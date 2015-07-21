Левитин: «Мешков должен был удалять Гарсию и ставить на «точку»

Судья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал эпизод из матча первого тура РФПЛ «Зенит» - «Динамо» (2:1), когда игрок сине-бело-голубых Хави Гарсия в собственной штрафной ударил по лицу Томаша Губочана, что ушло от должного внимания главного арбитра встречи Виталия Мешкова.

«Судья ошибся. Шла борьба за мяч, Гарсия ударил Губочана локтем по лицу — это пенальти и красная карточка. Что касается второго эпизода — с назначением одиннадцатиметрового штрафного удара, то вопросов по пенальти на нападающем «Зенита»нет. Арбитр всe сделал правильно. Но раз уж там Мешков указал на «точку», то и в эпизоде с Гарсией должен был сделать то же самое», - сказал эксперт.