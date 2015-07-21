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  • Левитин: «Мешков должен был удалять Гарсию и ставить на «точку»

Левитин: «Мешков должен был удалять Гарсию и ставить на «точку»

21 июля 2015, 11:49
33

Судья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал эпизод из матча первого тура РФПЛ «Зенит» - «Динамо» (2:1), когда игрок сине-бело-голубых Хави Гарсия в собственной штрафной ударил по лицу Томаша Губочана, что ушло от должного внимания главного арбитра встречи Виталия Мешкова.
«Судья ошибся. Шла борьба за мяч, Гарсия ударил Губочана локтем по лицу — это пенальти и красная карточка. Что касается второго эпизода — с назначением одиннадцатиметрового штрафного удара, то вопросов по пенальти на нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе нет. Арбитр всe сделал правильно. Но раз уж там Мешков указал на «точку», то и в эпизоде с Гарсией должен был сделать то же самое», - сказал эксперт.

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Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (33)
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zenit_forever2014
1437470826
Этот судья идиот, потому что можно сколько угодно прав ли Гарсия, но этот человек явно не видел пленки, так как Гарсия не касался лица Губочана и при увеличение явно видно, а то что Губочан вставая держался за горло, а этот судья видимо решил себя проявить....
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The_BESTolo4b
1437471934
а потом глорики зенита кричат что кони кабинетные чемпионы
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Gaverx
1437476010
Все понятно, кроме одного - КАК СУДЬЯ мог увидеть этот эпизод? Какие к нему то претензии.
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Masimobelini
1437477034
В каком городе живет Левитин?
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Krasnodar 123
1437479324
В следующем туре надо Дзюбе по харе съездить, или тому же Гарсиа посмотрите как судья не заметит.
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n272nm
1437479397
Левитину имело смысл прокомментировать гол Днища. Потому что очень было похоже, что его забили из офсайда.
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spartach091
1437480140
ГАЗОВАЯ ПОМОЙКА зарядила МЕШКОВА мешком денег
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docn2014
1437481876
СВноферма всё не может пережить своего ничожества..Убогие.
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REDWHITE_
1437487304
Не мог он этого сделать!!! Деньги газпрема надо отрабатывать!!!
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18JG
1437555326
У москвичей уже с 1-го тура бомбит. Что будет дальше?))
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