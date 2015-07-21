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    Смородская: «Ставим задачу выиграть РФПЛ в этом году»

    Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская на прошедшей накануне встрече с руководством «Российских железных дорог» во всеуслышание заявила, что перед командой поставлена в этом году цель выиграть Чемпионат России и достойно выступить на европейской арене.
    В первом туре РФПЛ «железнодорожники» с минимальным счетом одолели «Мордовию».

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    Источник: Sportbox.ru

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    21.07.2015 10:32
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    Комментарии (53)
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    Rusti
    1437493359
    Мечтать то можно Тёте
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    DIDI 23
    1437493586
    Оля что то курнула.
    Ответить
    karna-vera
    1437495909
    тест
    Ответить
    proеzd2
    1437498268
    крутО! Ольга Юрьевна .
    Ответить
    Eleron
    1437503220
    Свежо предание... Лучше бы она пообещала не увольнять тренера хотя бы в течении сезона.
    Ответить
    64русс
    1437543585
    мадам явно не в себе) надо же такое ляпнуть
    Ответить
    Сергей Саныч
    1437545800
    — Слушай, Валико! Что эта женщина хочет?! — Ничего не хочет. Танцует.
    Ответить
    Krasnodar 123
    1437586543
    ТЕТЯ ОЛЯ СКАЗАЛ ТЕТЯ ОЛЯ СДЕЛАЛ!
    Ответить
    Рожден в USSR
    1437597550
    не приставайте к пьяной даме....
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    ologreds
    1694997576
    numo436234
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