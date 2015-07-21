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    • Экс-чиновник ФИФА предоставил залог за освобождение часами, автомобилями и имуществом жены

    Экс-чиновник ФИФА предоставил залог за освобождение часами, автомобилями и имуществом жены

    Бывший вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб, проходящий обвиняемым по делу о коррупции в организации, попросил отпустить себя на свободу под залог. Его просьба был выполнена, но сумма в размере 10-и миллионов долларов была выплачена не денежными знаками, а автомобилями и часами, принадлежащими семье Уэбба.

    Кроме того, бывший функционер снял 401 тысячу долларов с банковского счета своей супруги, заложил ее недвижимость и дорогостоящие ювелирные изделия.

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    Источник: Sports.ru

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    21.07.2015 10:13
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    Комментарии (5)
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    spartach091
    1437463235
    ахахах,ничоси
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    LOpp
    1437464176
    а почку оставил))
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    Die Roten
    1437483284
    жена пострадала ни за что.))
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    ologreds
    1694997578
    numo436230
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