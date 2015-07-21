Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Депутата Госдумы Лебедева выдвинут в кандидаты в исполком РФС

    Депутата Госдумы Лебедева выдвинут в кандидаты в исполком РФС

    Московская федерация футбола заявила о том, что намерена выдвинуть в кандидаты в исполком РФС депутата Государственной думы Игоря Лебедева.
    «Московская федерация футбола изучила программу кандидата в члены исполкома Российского футбольного союза российского политика, депутата Государственной думы РФ, заместителя председателя Госдумы, члена ЛДПР Игоря Лебедева. МФФ считает эту программу продуктивной и направленной на развитие футбола в России, в первую очередь детско-юношеского футбола, что очень важно для Московской федерации футбола. В связи с этим федерация готова поддержать кандидатуру Игоря Лебедева на выборах в исполком РФС», – заявила МФФ.

    Напомним, что Лебедев является сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2015 09:28
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    REDWHITE_
    1437460734
    Тогда предлагаю выдвинуть от \"Бомбардира\" Котлина!!! Они достойные кандидаты!!!
    Ответить
    dеigandre
    1437460778
    За Локо болеет, поэтому не станет президентом РФС. Там только зенитовцы
    Ответить
    ДСА
    1437462286
    Пусть лучше в Думе работает.
    Ответить
    piercman
    1437462649
    тут жирик знатно издел по россия-24, что лебедева не допускают до выборов. обещал прорваться, грозил кулаком, и орал, что уж вице-президентом лебедев должен стать, и тогда в стране будет порядок. гы)
    Ответить
    kkomov
    1437462950
    клоака только глиста выдвинуть может - кто бы сомневался! а так, для прикола, пускай!
    Ответить
    Паровозов
    1437463249
    Отлично наш человек, но шансов мало.
    Ответить
    ologreds
    1694997578
    numo436227
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+