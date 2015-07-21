Депутата Госдумы Лебедева выдвинут в кандидаты в исполком РФС

Московская федерация футбола заявила о том, что намерена выдвинуть в кандидаты в исполком РФС депутата Государственной думы Игоря Лебедева.





Напомним, что Лебедев является сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского.



«Московская федерация футбола изучила программу кандидата в члены исполкома Российского футбольного союза российского политика, депутата Государственной думы РФ, заместителя председателя Госдумы, члена ЛДПР Игоря Лебедева. МФФ считает эту программу продуктивной и направленной на развитие футбола в России, в первую очередь детско-юношеского футбола, что очень важно для Московской федерации футбола. В связи с этим федерация готова поддержать кандидатуру Игоря Лебедева на выборах в исполком РФС», – заявила МФФ.Напомним, что Лебедев является сыном лидера ЛДПР «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!