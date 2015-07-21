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    «Динамо» не будет просить дисквалификацию для Хави Гарсии

    Московское «Динамо» не станет подавать в РФС протест на действия судьи в матче первого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита». Напомним, что в первом тайме имел место эпизод, когда игрок сине-бело-голубых Хави Гарсия ударил по лицу Томаша Губочана, но арбитр Виталий Мешков нарушения правил не увидел, хотя должен был последовать пенальти. Данный момент увидел инспектор игры Юрий Чеботарев, который уже отрапортовал о нем в КДК.
    «Эпизод на четвертой минуте матча «Зенит» – «Динамо» с участием Губочана и Хави Гарсия не остался незамеченным опытным инспектором Юрием Чеботаревым, у КДК РФС есть достаточно оснований для рассмотрения инцидента, поэтому мы не видим причин для дополнительного обращения в РФС», – сказал глава пресс-службы «Динамо» Константин Алексеев.

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    Источник: Известия

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    21.07.2015 09:20
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    Комментарии (80)
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    valeh172
    1437471088
    Мешков походу набил свои мешки деньгами
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    ufos73
    1437471831
    А потом удивляются, почему наш футбик даже соим же не интересен. Как в 90-е все продано и куплено....
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    sir_Alex
    1437475782
    О как! Испугались?
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    Masimobelini
    1437476123
    Не будет просить,потому что знает,что просьба ничем не обоснована;)
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    Krasnodar 123
    1437479562
    Просто понимают в Динамо, что нет смысла жаловаться Гитлеру на гестапо.
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    Caesar555
    1437486964
    Против Зенита не попрешь, они уже за все проплатили.
    Ответить
    gentlewolf
    1437494078
    Смысла подавать нет. И так рассмотрят. Гарсия может покупать билеты на родину на недельки на три-пять.
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    Palex
    1437496893
    Какие вещи? В борьбе случайно по лицу попал.Что же тогда делать,когда Акинфеев целенаправленно игрока в лицо бьет?
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    olf_59
    1437546035
    Придерживаются пословицы:"Против ветра не писать."
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    ologreds
    1694997578
    numo436226
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