«Динамо» не будет просить дисквалификацию для Хави Гарсии

Московское «Динамо» не станет подавать в РФС протест на действия судьи в матче первого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита». Напомним, что в первом тайме имел место эпизод, когда игрок сине-бело-голубых Хави Гарсия ударил по лицу Томаша Губочана, но арбитр Виталий Мешков нарушения правил не увидел, хотя должен был последовать пенальти. Данный момент увидел инспектор игры Юрий Чеботарев, который уже отрапортовал о нем в КДК.

Константин Алексеев.



«Эпизод на четвертой минуте матча «Зенит» – «Динамо» с участием Губочана и Хави Гарсия не остался незамеченным опытным инспектором Юрием Чеботаревым, у КДК РФС есть достаточно оснований для рассмотрения инцидента, поэтому мы не видим причин для дополнительного обращения в РФС», – сказал глава пресс-службы «Динамо» «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!