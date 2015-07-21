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    Пильгуй: «Не надо захваливать Митрюшкина»

    Бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился своими мыслями о вратаре «Спартака» Антоне Митрюшкине, который ярко себя проявил на недавнем Чемпионате Европы — U19.
    «Сейчас рано говорить о том, что Митрюшкин станет вторым Игорем Акинфеевым. Определенные задатки у него есть, талантливый парень. А вот как сложится дальше, загадывать сложно. Если станет игроком основы «Спартака», тогда можно будет делать серьезные выводы. В принципе он уже защищал цвета первой команды и лично мне понравился. Действовал спокойно, без явных ошибок. Я еще призвал бы журналистов и специалистов сейчас его не захваливать. Давайте подождем. Иначе можем нанести вред, так как у юношей часто кружится голова от громких комплиментов», – заявил Пильгуй.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 08:17
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    Комментарии (37)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    drug01
    1437459875
    Надо быть лучше всех вратарей и иметь свое лицо. ..
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    brooks
    1437461206
    Лучше быть вторым Яшиным или Дасаевым, чем первым Акинфеевым) А лучше, Антон, развивайся своим путём, чем на кого-то равняться.
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    Miha
    1437461665
    Хорошо было бы конечно что бы зёма заиграл, пусть и даже в мясе. Главное что бы шанс давали☝️
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    alessios1990
    1437462105
    Митрюшкин не станет вторым Акинфеевым! Акинфеев уже в свои 19 лет, а именно столько лет Антону, был в заявке сборной на ЕВРО-2004 и стал обладателем Кубка УЕФА-2005)
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    New_Look
    1437463831
    Пусть лучше будет первым Митрюшкиным
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    caravanbashi
    1437465666
    Митрошкину равняться на Игоря Акинфеева, значит зарывать талант в землю.
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    ABir
    1437482323
    Не хвалите - очень нежная психика
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    proеzd2
    1437499716
    почему вторым ,он будет первым Митрюшкиным .хехе
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    slavа0508
    1437541241
    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура Чемпионата России. 24 июля (пятница) «Крылья Советов» - «ЦСКА»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула). 25 июля (суббота) «Уфа» - «Ростов»: судья - Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи - Павел Кулалаев (Волгоград), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор - Сергей Французов (Москва). «Динамо» - «Мордовия»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор - Сергей Анохин (Москва). «Терек» - «Кубань»: судья - Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор - Михаил Ходырев (Москва). 26 июля (воскресенье) «Урал» - «Зенит»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Валерий Данченко (Уфа); инспектор - Александр Колобаев (Москва). «Рубин» - «Амкар»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); инспектор - Андрей Бутенко (Москва). «Краснодар» - «Спартак»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург). 27 июля (понедельник) «Анжи» - «Локомотив»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор - Игорь Синер (Омск). 117
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