Кавазашвили: «Митрюшкину надо стать основным вратарем «Спартака»

Именитый в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили выразил свои мысли касательно перспектив вратаря московского «Спартака» Антона Митрюшкина, который великолепно сыграл на недавнем Чемпионате Европы — U19, где сборная России заняла втрое место.

«Митрюшкин в очередной раз показал, что у нас хорошие молодые вратари. Задатки у Антона серьезные. Но дальше он сможет расти, если будет находиться в основном составе «Спартака». Почему бы не пригласить его и на сбор национальной команды? Находясь рядом с, тренируясь с ним, он повысит свой уровень. А если Митрюшкин будет сидеть в запасе или играть за молодежку красно-белых, ничего хорошего из этого не выйдет – тогда Акинфеев будет стоять в воротах сборной до 50 лет», – заявил Кавазашвили.