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    • Кавазашвили: «Митрюшкину надо стать основным вратарем «Спартака»

    Кавазашвили: «Митрюшкину надо стать основным вратарем «Спартака»

    Именитый в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили выразил свои мысли касательно перспектив вратаря московского «Спартака» Антона Митрюшкина, который великолепно сыграл на недавнем Чемпионате Европы — U19, где сборная России заняла втрое место.
    «Митрюшкин в очередной раз показал, что у нас хорошие молодые вратари. Задатки у Антона серьезные. Но дальше он сможет расти, если будет находиться в основном составе «Спартака». Почему бы не пригласить его и на сбор национальной команды? Находясь рядом с Игорем Акинфеевым, тренируясь с ним, он повысит свой уровень. А если Митрюшкин будет сидеть в запасе или играть за молодежку красно-белых, ничего хорошего из этого не выйдет – тогда Акинфеев будет стоять в воротах сборной до 50 лет», – заявил Кавазашвили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 07:28
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    Комментарии (91)
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    CapitanFlint
    1437475747
    Митрюшкину нужно бежать из спартачка...
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    sir_Alex
    1437475891
    Хотелось бы!
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    cska1948
    1437476936
    Комментарий Пильгуя о том, что не надо захваливать Митрюшкина удалили, а вот комментарий Кавазашвили нет! К чему бы это? К дождю?
    Ответить
    Новочек
    1437477543
    Митрюшкина надо в Ростов отдать бесплатно,так будет лучше для всех.
    Ответить
    rawer
    1437485850
    Опять перехваливают. были сейвы и ляпы в финале. сейчас как обычно вознесут до небес так и опустят при неудачах
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    proеzd2
    1437499651
    есть время надо рисковать Димон,Тёма капец в дебюте чемпа бревнО!
    Ответить
    KAFA2525
    1437544178
    Скоро об'явится в основе…армавира…
    Ответить
    серж 111
    1437550597
    на полгодика в аренду а там посмотреть
    Ответить
    Акела-90
    1437568323
    Ребров сам неплох....
    Ответить
    ologreds
    1694997578
    numo436219
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