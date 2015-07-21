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    Руководство РЖД встретилось с игроками «Локомотива»

    В головном офисе ОАО «РЖД» состоялась встреча президента компании Владимира Якунина, членов правления и руководящего состава с игроками «Локомотива».

    Встреча прошла в неформальной обстановке. Участники встречи общались в ходе чаепития, вместе посмотрели фрагменты фильма «Восьмой Кубок «Локо», обменялись сувенирами.
    Якунин и другие руководители интересовались делами команды, выступали с добрыми напутствиями на сезон.
    С приветственным словом выступили президент «Локомотива» Ольга Смородская, главный тренер клуба Игорь Черевченко и полузащитник Дмитрий Тарасов.
    «Руководством ОАО «РЖД» была дана высокая оценка достижений «Локомотива», в том числе в детско-юношеских соревнованиях. Глава компании пожелал команде играть в красивый и результативный футбол, привлечь на трибуны новых болельщиков», – говорится в заявлении клуба.


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    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.07.2015 01:03
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    Комментарии (38)
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    Зенит 2015
    1437486318
    У тёти Оли, после полученного из рук Якунина, подарка, крышу снесло: «В сезоне-2015/16 «Локомотив» ставит перед собой серьезную задачу — стать чемпионами России и достойно выступить на европейской арене», — заявила на встрече с Якуниным Смородская. Ну в кубке то они ещё более менее. И то только потому что Зенит в первом тайме вообще толком не играл, а кубок выиграл Лодыгин. Но если они будут играть как с Мордовией играли, то как бы в стыки им не попасть. Будут тогда в ФНЛ, вместе с ЦСКА, мастер-класс показывать.
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    WhiteLuckyBuster
    1437486969
    Если только снова в кубке что то получится в чемпе то вряд ли
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    ren888888
    1437487552
    Ребята не подскажите, а почему моускоуский сп0ртаг и пиcдерский бзденит гоффно ,а Казанский Рубин красавы не позорят Россию в еврокубках и даже Барселону обыгрывали?.
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    PATRIOT1965
    1437488343
    Непонятный клуб,столько бабла,результат никакой.Даже если попадают в ЛЕ,то вылетают в первом же матче.
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    salaga
    1437499539
    Посидели, попи_дели, разошлись.
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    Lucius Vorenus
    1437508258
    круто
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    Eezila
    1437509463
    Ньяссе зашибись спрятали,)
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    забайкальский армеец
    1437533148
    В игре за Суперкубок Локомотив руководимый Российским тренером смотрелся лучше Зенита .Если так пойдут дела то можно ждать ещё одну конкурентно способную команду в чемпионате и это радует.
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    Блоссия
    1437571004
    Какая же неформальная обстановка может быть в головном офисе РЖД?!
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    ologreds
    1694997578
    numo436206
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