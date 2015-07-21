Руководство РЖД встретилось с игроками «Локомотива»

В головном офисе ОАО «РЖД» состоялась встреча президента компании Владимира Якунина, членов правления и руководящего состава с игроками «Локомотива».

Встреча прошла в неформальной обстановке. Участники встречи общались в ходе чаепития, вместе посмотрели фрагменты фильма «Восьмой Кубок «Локо», обменялись сувенирами.

Якунин и другие руководители интересовались делами команды, выступали с добрыми напутствиями на сезон.

С приветственным словом выступили президент «Локомотива» Ольга Смородская, главный тренер клуба Игорь Черевченко и полузащитник Дмитрий Тарасов.