Руководство РЖД встретилось с игроками «Локомотива»

В головном офисе ОАО «РЖД» состоялась встреча президента компании Владимира Якунина, членов правления и руководящего состава с игроками «Локомотива».
Встреча прошла в неформальной обстановке. Участники встречи общались в ходе чаепития, вместе посмотрели фрагменты фильма «Восьмой Кубок «Локо», обменялись сувенирами.
Якунин и другие руководители интересовались делами команды, выступали с добрыми напутствиями на сезон.
С приветственным словом выступили президент «Локомотива» Ольга Смородская, главный тренер клуба Игорь Черевченко и полузащитник Дмитрий Тарасов.
«Руководством ОАО «РЖД» была дана высокая оценка достижений «Локомотива», в том числе в детско-юношеских соревнованиях. Глава компании пожелал команде играть в красивый и результативный футбол, привлечь на трибуны новых болельщиков», – говорится в заявлении клуба.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!