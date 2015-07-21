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    • «Спартак» хочет приобрести форварда «Атлетико Минейро» Карлоса Карвальо

    «Спартак» хочет приобрести форварда «Атлетико Минейро» Карлоса Карвальо

    Жорже Машаду, агент полузащитника «Спартака» Рафаэла Кариоки, сообщил о том, что московский клуб намерен приобрести нападающего «Атлетико Минейро» Карлоса Карвальо.

    По словам агента, представляющего также интересы 19-летнего форварда, «Спартак» сделает предложение бразильской стороне сразу после оформления продажи в «Атлетико Минейро» 50% прав на Кариоку.
    «Давайте поговорим на этой неделе. Предложение хорошее. От «Атлетико Минейро» зависит, принимать его или нет», – сказал Машаду.
    Отметим, что Карвальо за три сезона провел 34 матча за свой клуб в чемпионате Бразилии. Он забил 7 голов и сделал 1 голевой пас.
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    Источник: Sports.ru

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    21.07.2015 00:13
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    Комментарии (90)
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    Eezila
    1437508997
    Результативность не радует. Раньше хоть на кубке СНГ Ирисметовых всяких находили, но тот то по 45 мячей за сезон у себя колотил, там логика покупки ясна была, а сейчас на что надежда в этом Карвальо?
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    Evgenii333
    1437512607
    они много хотят каждый год
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    diktor
    1437526326
    Читаю и в шоке-даже не сдержался.Футбол футболом-но зачем оскорблять тут родителей и родню-совсем вы не люди что ли.Или сироты по жизни а теперь от обиды на мир всем мстите-не унижайтесь-не затрагивайте родных и близких.
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    invite yupi
    1437529939
    Спартак чемпион! Когда-нибудь ты им станешь, а может и не станешь. Но все равно мы тебя уважаем таким какой ты есть. Без тебя в РФПЛ будет скучно.
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    забайкальский армеец
    1437536274
    Результативность явно не для нападающего.
    Ответить
    REDWHITE_
    1437546787
    Английский «Уотфорд» в ближайшее время объявит о переходе полузащитника «Спартака» Хосе Хурадо. Сообщается, что клубы уже согласовали условия трансфера и теперь 29-летнему испанцу остается только поставить свою подпись под четырехлетним контрактом с «шершнями». Напомним, ранее сообщалось о том, что покупка Хурадо обойдется «Уотфорду» в 6 миллионов евро. **************
    Ответить
    REDWHITE_
    1437546994
    Защитник красно-белых Владимир Гранат, как и планировалось, присоединился к общей группе и работал без ограничений. Кроме того, по словам доктора команды Владислава Корницкого, к индивидуальной работе на поле приступил защитник Сергей Паршивлюк, восстанавливающийся после травмы голеностопного сустава. ****************
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    Зенит это Халк
    1437549460
    Заберите Дзюбу !
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    А Пар
    1437624176
    И будет Барриос №2: бабла за него заплатят много, а толку от него будет с гулькин ... Ну, вы меня поняли. Лучше б сохранили Дзюбу, дешевле бы обошлось
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    ologreds
    1694997578
    numo436203
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