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    «Р-Спорт»: Буссуфа в ближайшие дни вернется в «Андерлехт»

    Марокканский футболист московского «Локомотива» Мубарак Буссуфа в ближайшее время станет игроком бельгийского «Андерлехта», сообщает источник

    Ранее в бельгийских СМИ появилась информация, что полузащитник хотел бы вернуться в «Андерлехт». В клубе из Брюсселя, по информации бельгийского издания, 30-летний футболист будет получать 1,8 миллиона евро в год.
    Буссуфа, выступавший за «Андерлехт» с 2006 по 2011 год, в прошедшем сезоне забил три гола в 20 матчах за «Локомотив».
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    Источник: Р-Спорт

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    20.07.2015 23:08
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    Комментарии (15)
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    zenit advokaat
    1437425690
    буссуфу на первый канал к елене малышевой в программу *жить здорово* в помощники к повару БАСИМЧИКУ
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    ххомов_пидор
    1437432549
    го*вно зинит
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    Cool-Kurt Angle
    1437469207
    помнится,он форму набрал в 29 туре ))))
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    Lucius Vorenus
    1437470831
    правильно
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    rubinovyi2
    1437483390
    Не прижился.
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    Антибиотик
    1437494945
    Давно пора! Вот только у меня пара вопросов. За сколько бабуся его продала и откуда у Андерлехта деньги?
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    Denoiz
    1437563702
    Честно говоря я вообще не понимаю зачем нужны эти скамеечные зарплатники. Даже в хорошей форме петух уже был слабее Миранчука, а сейчас его форма вообще швах. Избавиться от него стоило еще год назад, когда он вместе с Диарра закатил Кучуку истерику и уехал восвояси. А ему зачем-то дали 2й шанс...
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    l1l1
    1437582530
    Буссуфа же самый лучший игрок в Локомотиве
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    loko-the_best
    1437664157
    Михалика пусть с собой заберет и Ниасса. На их места взять русских ребят. Портнягина в нападение, а в опорники Емельянова из Урала, например, человек в Челси стажировался по молодости и данные хорошие)
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    ologreds
    1694997580
    numo436198
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