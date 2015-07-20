«Р-Спорт»: Буссуфа в ближайшие дни вернется в «Андерлехт»

Марокканский футболист московского «Локомотива» Мубарак Буссуфа в ближайшее время станет игроком бельгийского «Андерлехта», сообщает источник





Ранее в бельгийских СМИ появилась информация, что полузащитник хотел бы вернуться в «Андерлехт». В клубе из Брюсселя, по информации бельгийского издания, 30-летний футболист будет получать 1,8 миллиона евро в год.

