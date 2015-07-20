«Р-Спорт»: Буссуфа в ближайшие дни вернется в «Андерлехт»

Марокканский футболист московского «Локомотива» Мубарак Буссуфа в ближайшее время станет игроком бельгийского «Андерлехта», сообщает источник
Ранее в бельгийских СМИ появилась информация, что полузащитник хотел бы вернуться в «Андерлехт». В клубе из Брюсселя, по информации бельгийского издания, 30-летний футболист будет получать 1,8 миллиона евро в год.
Буссуфа, выступавший за «Андерлехт» с 2006 по 2011 год, в прошедшем сезоне забил три гола в 20 матчах за «Локомотив».
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