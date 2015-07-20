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    • Павлюченко: «Полтора месяца был безработным, а в «Кубани» я свой»

    Павлюченко: «Полтора месяца был безработным, а в «Кубани» я свой»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко отметил, что чувствует себя своим в составе желто-зеленых. 33-летний футболист остался в запасе на домашний матч первого тура РФПЛ с «Уралом».
    «Приятно, что вернулся. В Краснодаре все: родители, вся родня – и моя, и жены. Очень приятно. Свой. Теперь остается только доказать это на поле. Говорить громкие слова не хочется, надо доказывать на поле. «Кубань» – хорошая команда с высокими задачами. Полтора месяца был безработным. Хочется играть еще», – сказал Павлюченко в эфире телеканала «Наш футбол».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 20:07
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    Комментарии (31)
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    spartach091
    1437434358
    почему аватарки не видно???
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    рус фан
    1437434866
    Кубань ждет от Романа голов он должен это понимать.
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    alessios1990
    1437446898
    Да, сам Роман уроженец Краснодарского края! Можно сказать вернулся в родные края) В Локомотиве Павлюченко играл через раз и даже уход Ндойе в Халл Сити сильно не поменял картины. Удачи бронзовому призеру ЕВРО-2008 в Кубани)
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    Чикомас
    1437458418
    Свой...Вот поэтому и нет шансов у Кубани..
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    KURUM
    1437458809
    Домой это хорошо, а вот доказать это уже врятли..
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    kamelot
    1437473051
    Павлюченко: «Полтора месяца был безработным, а в «Кубани» я палерую скамейку, всё при деле»
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    Чикомас
    1437474378
    Тогда тебе не в эту команду. Безработные, спившиеся, без определенного места жительства...собираются в другом клубе..
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    ДСА
    1437489337
    Тренироваться надо было, тренироваться.
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    Супервайзер
    1437596063
    Скоро и в Газовике будешь чувствовать себя, как дома.
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    ologreds
    1694997580
    numo436186
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