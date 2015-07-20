Павлюченко: «Полтора месяца был безработным, а в «Кубани» я свой»

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко отметил, что чувствует себя своим в составе желто-зеленых. 33-летний футболист остался в запасе на домашний матч первого тура РФПЛ с «Уралом».

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«Приятно, что вернулся. В Краснодаре все: родители, вся родня – и моя, и жены. Очень приятно. Свой. Теперь остается только доказать это на поле. Говорить громкие слова не хочется, надо доказывать на поле. «Кубань» – хорошая команда с высокими задачами. Полтора месяца был безработным. Хочется играть еще», – сказал Павлюченко в эфире телеканала «Наш футбол».