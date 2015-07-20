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    «Челси» представил новую гостевую форму

    Лондонский «Челси» сегодня презентовал гостевую форму, которая будет использоваться в будущем сезоне.

    Выполнена она самым известным мировым спортивным брендом «Адидас».



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    Источник: ФК «Челси»

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    20.07.2015 18:30
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    Комментарии (267)
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    aseneev
    1437458531
    Ну так себе, вот у Арсенала форма получилась куда лучше и изящнее.
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    Этo Я
    1437458730
    Гомосятина какая-то с японскими покрышками))) Для \"автобуса\" сойдёт)))
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    cannongun
    1437466360
    ну так себе
    Ответить
    cannongun
    1437466952
    у пенсов нормально было то что было даже до самсунга
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    Mr_Tim
    1437469105
    Не плохо так) титульный сменился! самсунг привычний у них был)
    Ответить
    kamelot
    1437479732
    Кто носит фирму adidas, тот настоящий Челси-раз.
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    Арестократ
    1437483367
    бомба..надоел уже самсунг
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    maksimys9926
    1437488416
    Чисто мое мнение Форма 80-х А если сравнивать форму МЮ черную если это конечно уже официальная форма то это небо и земля И лица у игроков кислые .У нас тоже хорошая форма но у МЮ лучше смотрится
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    LugoChelsea
    1437575591
    Оригинально
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    ologreds
    1694997580
    numo436181
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