«Челси» представил новую гостевую форму

Лондонский «Челси» сегодня презентовал гостевую форму, которая будет использоваться в будущем сезоне.









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