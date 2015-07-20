Робсон: «Ван Гаал очень схож с Фергюсоном»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон поделился своими мыслями о нынешнем наставнике «красных дьяволов» Луи ван Гаале.
«Голландец очень похож на сэра Алекса Фергюсона. Луи в течение всей тренерской карьеры добивается успехов. Да, некоторые его решения были жестокими и безжалостными, но классным тренерам иногда приходится их принимать. Резать по живому — это часть работы», – заявил Робсон.
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