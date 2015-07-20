Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Робсон: «Ван Гаал очень схож с Фергюсоном»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон поделился своими мыслями о нынешнем наставнике «красных дьяволов» Луи ван Гаале.
    «Голландец очень похож на сэра Алекса Фергюсона. Луи в течение всей тренерской карьеры добивается успехов. Да, некоторые его решения были жестокими и безжалостными, но классным тренерам иногда приходится их принимать. Резать по живому — это часть работы», – заявил Робсон.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 17:42
    Рекомендуем
    Комментарии (26)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    anri1703
    1437408380
    САФ легенда МЮ в ближайшее время вряд ли кто то его достижения повторит нету в мю тренера на столь долгий срок
    Ответить
    Apsny
    1437410479
    Частью какой-то, не более.
    Ответить
    sir_Alex
    1437411096
    С САФом вряд ли кто сравнится
    Ответить
    DavideSanton
    1437412879
    Тираны
    Ответить
    -Ванек-
    1437423146
    так-же хавает судейские подачки
    Ответить
    alessios1990
    1437447625
    В чем то Ван Гаал схож с Сэром Алексом, в чем то нет. Во всяком случае у них своя философия) Не удивлюсь, если после завершения тренерской карьеры, Луи напишет книгу о футболе, как это сделал Фергюсон!
    Ответить
    Genri 100
    1437500902
    Обращаюсь к таким не далёким людям,которые называют ЛВГ не до тренером,физруком и т.д и т.п,он великий тренер и гений своего дела,вам бы в своей своей жизни хотя бы 1% добиться того,чего добился ЛВГ,хотя о чём я говорю с вашим умственным развитием,это бомжей и жмуров в морге мыть,это максимум для вас.
    Ответить
    ZaZizu
    1437563743
    как можно тренера, который строил команду из того, что есть, сравнивать с нынешними капризными девицами, приходящими в клуб на условиях покупки нескольких игроков с громкими именами и выделении сотни млн на трансферы?! САФ действительно великий тренер, который по-моему с любым клубом АПЛ финишировал бы в четверке!
    Ответить
    marvel777
    1437564104
    Ван Гаал пока больше напоминает тинейджера который дорвался до игры Football Manager,вот когда выиграет АПЛ можно будет что-то говорить.
    Ответить
    ologreds
    1694997580
    numo436176
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+