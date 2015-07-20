Блаттер после ФИФА будет работать на радио

Действующий президент ФИФА Зепп Блаттер поведал, где будет работать после того момента, когда выберут нового руководителя организации (26 февраля 2016 года).
«Буду сотрудником на радио. Считаю. что это самый популярный способ передачи информации», – сказал швейцарец.
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