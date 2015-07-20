Блаттер после ФИФА будет работать на радио

Действующий президент ФИФА Зепп Блаттер поведал, где будет работать после того момента, когда выберут нового руководителя организации (26 февраля 2016 года).





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