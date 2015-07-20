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    Блаттер после ФИФА будет работать на радио

    Действующий президент ФИФА Зепп Блаттер поведал, где будет работать после того момента, когда выберут нового руководителя организации (26 февраля 2016 года).
    «Буду сотрудником на радио. Считаю. что это самый популярный способ передачи информации», – сказал швейцарец.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 17:29
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    Комментарии (35)
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    рус фан
    1437414984
    Буду сотрудником на радио, слушайте меня на \"Маяке\".
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    salaga
    1437416547
    На радио старую рожу не видать.
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    старина
    1437417253
    ДиДжей Зепп)
    Ответить
    MrVanes-Zenit
    1437418452
    Радио Дача
    Ответить
    cska-62
    1437421033
    На \"Радио-шансон\" ему самое место... Будет петь \"Мурку\", \"Таганку\" и \"Владимирский централ\"...
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    ANTI CULE
    1437455102
    Гнома своего подтяни диджеем)))
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    Triem
    1437456036
    Если в зону строгого режима в штатах не попадет! Там радио врядли будет.
    Ответить
    rubinovyi2
    1437471217
    Да,отдохнул-бы дедушка..,хватит уж трудиться-то.
    Ответить
    TihonAlt
    1437490760
    радио купил?
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    ologreds
    1694997580
    numo436175
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