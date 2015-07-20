«Анжи» отдал двух футболистов в аренду в ПФЛ

Махачкалинский «Анжи» известил о том, что отдал в аренду в дзержинский «Химик» двух своих футболистов: Юрия Удуняна и Мурада Курбанова. В Нижегородской области игрокам придется провести весь ближайший год. В прошлом сезоне оба также играли в ПФЛ в форме «Анжи-2».





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Химик», вылетевший из ФНЛ по итогам последнего розыгрыша, пребывает в зоне «Урал-Поволжье».С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!