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    «Анжи» отдал двух футболистов в аренду в ПФЛ

    Махачкалинский «Анжи» известил о том, что отдал в аренду в дзержинский «Химик» двух своих футболистов: Юрия Удуняна и Мурада Курбанова. В Нижегородской области игрокам придется провести весь ближайший год. В прошлом сезоне оба также играли в ПФЛ в форме «Анжи-2».
    «Химик», вылетевший из ФНЛ по итогам последнего розыгрыша, пребывает в зоне «Урал-Поволжье».

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    Источник: ФК «Анжи»

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    20.07.2015 16:48
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    Комментарии (31)
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    The_BESTolo4b
    1437400975
    анжи в фнл.
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    peduSKA
    1437401208
    На повышение в классе пошли.
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    yuraso
    1437401297
    за игру с КС весь состав туда отдать нужно
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    ДСА
    1437401644
    Значит перспектив у футболистов никаких.
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    wojanolja
    1437402992
    режим экономии?
    Ответить
    tamerlan71
    1437403847
    Удачи нашим парням. Юру Удуняна давно нужно было пристроить во взрослый футбол. Таких забивных крайков еще поискать нужно.
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    wecunu
    1437405024
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    cканер
    1437416494
    пусть играют,удачи!
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    IKER-RAUL
    1437422813
    пусть набираются опыта и ждем в основу Анжи!
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    ologreds
    1694997580
    numo436171
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