Нового президента ФИФА выберут 26 февраля 2016-го года

Стала известна дата проведения внеочередного конгресса ФИФА, на котором состоятся выборы нового президента организации. Речь идет о 26-м февраля следующего года. Напомним, что нынешний рулевой Зепп Блаттер заявил о желании покинуть орган в начале лета.

Мишель Платини. На этом же конгрессе будут обсуждаться реформы в управлении мировым футболом.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Главным фаворитом на грядущем голосовании станет нынешний президент УЕФА. На этом же конгрессе будут обсуждаться реформы в управлении мировым футболом.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!