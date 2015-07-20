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Нового президента ФИФА выберут 26 февраля 2016-го года

20 июля 2015, 15:33
14

Стала известна дата проведения внеочередного конгресса ФИФА, на котором состоятся выборы нового президента организации. Речь идет о 26-м февраля следующего года. Напомним, что нынешний рулевой Зепп Блаттер заявил о желании покинуть орган в начале лета.
Главным фаворитом на грядущем голосовании станет нынешний президент УЕФА Мишель Платини. На этом же конгрессе будут обсуждаться реформы в управлении мировым футболом.

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Источник: Р-Спорт
Весь мир
Комментарии (14)
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starche
1437396249
Ух, как не скоро!
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Father of Russian footbal
1437399042
Жириновского бы туда ...
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vashinin
1437400246
тянут))
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Медный купоpос
1437400946
если Платини поддержит расформирование спартака в России - значит он подходящий кандидат!
Ответить
mat73
1437405388
И им будет .... товарищ Зепп Блаттер!
Ответить
wecunu
1437406124
Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma
Ответить
Die Roten
1437407042
не скоро
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Сашка Охотник
1437411018
прочитал выeбyт
Ответить
112910415
1437413222
старый конь не спешит из теплого стойла!
Ответить
sir_Alex
1437419790
А прынц сдулся?
Ответить
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