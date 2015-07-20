«Спартак» не отпустит Макеева летом

Московский «Спартак» уведомил своего футболиста Евгения Макеева, что не станет его отдавать в другой клуб в текущее трансферное окно. Напомним, что ранее появлялась информация, что воспитанником череповецкого футбола интересуются «Анжи», «Локомотив» и другие клубы РФПЛ.





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