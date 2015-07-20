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    «Спартак» не отпустит Макеева летом

    Московский «Спартак» уведомил своего футболиста Евгения Макеева, что не станет его отдавать в другой клуб в текущее трансферное окно. Напомним, что ранее появлялась информация, что воспитанником череповецкого футбола интересуются «Анжи», «Локомотив» и другие клубы РФПЛ.
    Защитник служит красно-белым цветам с 2007-го года.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 14:27
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    Комментарии (153)
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    ТОС
    1437421329
    рабов не отпускают
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    slavа0508
    1437441118
    Московский «Спартак» готовит предложение по нападающему «Атлетико Минейро» Карлосу Карвалью. — В ближайшие дни «Спартак» сделает серьезное предложение по Карлосу, — сказал агент футболиста Жорже Машаду. Руководство бразильского клуба уже договорилось с красно-белыми о покупке 50 процентов прав на принадлежащего москвичам полузащитника Рафаэла Кариоку, переговоры должны быть завершены в начале этой недели. В нынешнем сезоне бразильской серии А Карвалью, которым также интересуется донецкий «Шахтер», провел 11 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Всего во взрослом футболе бразилец провел 65 матчей, отметившись 15 голами.
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    Павлюченко 13
    1437476248
    Локомотиву не помешал бы
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    adeptch
    1437477649
    Зря
    Ответить
    bezymec
    1437485780
    Очень важная Весть!Ну и Не отпускайте!Молодцы!
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    fas759
    1437489785
    Утка! Кому он нужен.Если бы не лимит, то и его и Паршивлюка с Ребровым, можно смело в три шеи.
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    Lucius Vorenus
    1437508575
    Карпин его купит
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    Вакханалия
    1437691497
    Если остаётся, значит так решил Дима. Ему виднее чем нам, он знает как возродить Спартак. Спартак всегда будет *бать коней. Вперёд, Спартак!
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    Trumen
    1437724300
    «Спартак» не отпустит Макеева летом, он его на согым зимой заколит!
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    ologreds
    1694997582
    numo436159
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