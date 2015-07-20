КДК рассмотрит неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что его ведомство на ближайшем заседании рассмотрит момент из матча первого тура РФПЛ «Зенит» – «Динамо», когда игрок сине-бело-голубых Хави Гарсия в собственной штрафной ударил по лицу соперника Томаша Губочана. Как считает инспектор встречи Юрий Чеботарев, эпизод был поводом для пенальти, который не был назначен арбитром Виталием Мешковым. Во многом из-за этого судья получил неудовлетворительную оценку за игру.





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