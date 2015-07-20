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    КДК рассмотрит неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

    Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что его ведомство на ближайшем заседании рассмотрит момент из матча первого тура РФПЛ «Зенит» – «Динамо», когда игрок сине-бело-голубых Хави Гарсия в собственной штрафной ударил по лицу соперника Томаша Губочана. Как считает инспектор встречи Юрий Чеботарев, эпизод был поводом для пенальти, который не был назначен арбитром Виталием Мешковым. Во многом из-за этого судья получил неудовлетворительную оценку за игру.
    Основанием к рассмотрению послужил как раз рапорт краснодарского инспектора.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 14:12
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    Комментарии (302)
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    RIR68
    1437417355
    господа прозасидавшиеся.
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    kikule
    1437422249
    а смысл? два очка с зенита снимут?
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    Pleafant
    1437422351
    Ну и что,Гарсию накажут задним числом?Будет прецедент.
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    summer2014
    1437425149
    Логика Москвы шикарная, Зенит покупает судей, но не может купить весь КДК? Боже вы такие наивные. Судьи ошибаются у нас в каждом матче и не раз и не два, просто если ошибаются в пользу Зенита у всех истерия как у ТП'шниц. Зашлюпковали уже!
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    нечитайло
    1437432359
    По строже с произволом
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    нечитайло
    1437432421
    По строже с произволом
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    cska1948
    1437472688
    Если быть объективным, то эпизод сложный для судей. На повторе и то не сразу поймёшь, что произошло. Тем более в сутолоке у ворот и игроки к Мешкову были в пол оборота, а к боковому судье вообще спиной. Я это к тому, что умысла со стороны судейской бригады не было.
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    cska1948
    1437477229
    А КДК собирается рассматривать вопрос поведения болельщиков СпаМа на игре с Уфой? Вообще то здесь попахивает игрой без зрителей для СпаМа.
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    Урия Гип
    1437482417
    Пенальти уже не назначат.
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    ologreds
    1694997582
    numo436157
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