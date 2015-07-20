«Локомотив»: Хурадо нам не интересен

Спортивный директор московского «Локомотива» Кирилл Котов опроверг информацию о том, что его клуб интересуется полузащитником «Спартака» Хосе Мануэлем Хурадо.
«Это все игры агентов. Испанец нам не нужен», – поведал функционер.
Скорее всего, в ближайшее время хавбек станет футболистом английского «Уотфорда».
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