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    «Локомотив»: Хурадо нам не интересен

    Спортивный директор московского «Локомотива» Кирилл Котов опроверг информацию о том, что его клуб интересуется полузащитником «Спартака» Хосе Мануэлем Хурадо.
    «Это все игры агентов. Испанец нам не нужен», – поведал функционер.
    Скорее всего, в ближайшее время хавбек станет футболистом английского «Уотфорда».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 12:26
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    Комментарии (26)
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    alessios1990
    1437389300
    Вообще то Хурадо уже в Уотфорде) Просто этот клуб тренирует Кике Санчес Флорес, который прекрасно знает на что реально способен Хосе!
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    PLipatov
    1437391320
    а кто такую инфу слышал о его желании перейти?
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    loko7778
    1437393549
    Очередная деза
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    saimon484
    1437395127
    паровозы купите макея лучше у нас)) Брызгалов в подарок. Оборона бетон будет!
    Ответить
    RomYu
    1437396335
    ага, а он прям мечтал ...
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    andrefino13
    1437398789
    Хурадо и Аршавин,два сапога пара,в Кубани всех собирают.
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    ОЛЛС
    1437399951
    Прекрасны у агентов игры-сделки, Когда бежит игрок из \"Спартака\", И с новым клубом он трофей берёт, А статус у агента возрастает, Довольны все вокруг! И даже Леонид Арнольдович Федун, По замкнутому кругу при бабле гуляя.
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    112910415
    1437410055
    это вы зря!
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    Evgen44
    1437467767
    Конечно игры агентов.В это У.Г с рулевой бабой никто не пойдет.
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    ologreds
    1694997582
    numo436145
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