«Локомотив»: Хурадо нам не интересен

Спортивный директор московского «Локомотива» Кирилл Котов опроверг информацию о том, что его клуб интересуется полузащитником «Спартака» Хосе Мануэлем Хурадо.

«Это все игры агентов. Испанец нам не нужен», – поведал функционер.