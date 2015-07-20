«Вест Бромвич» готов заплатить 3 млн фунтов стерлингов за Ламберта

«Вест Бромвич» намерен предложить «Ливерпулю» 3 млн фунтов стерлингов за нападающего Рики Ламберта, сообщает The Telegraph.





Напомним, что 33-летний англичанин перебрался в «Ливерпуль» летом 2014 года за четыре миллиона фунтов, сыграв за это время 25 матчей в чемпионате Англии, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.







