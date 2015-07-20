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    • «Вест Бромвич» готов заплатить 3 млн фунтов стерлингов за Ламберта

    «Вест Бромвич» готов заплатить 3 млн фунтов стерлингов за Ламберта

    «Вест Бромвич» намерен предложить «Ливерпулю» 3 млн фунтов стерлингов за нападающего Рики Ламберта, сообщает The Telegraph.


    Напомним, что 33-летний англичанин перебрался в «Ливерпуль» летом 2014 года за четыре миллиона фунтов, сыграв за это время 25 матчей в чемпионате Англии, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 11:48
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    Комментарии (14)
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    ДСА
    1437384589
    Мелочь по английским меркам.
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    Это_же_Энфилд
    1437384719
    Для Ламберта это отличный вариант и игровой практики по больше будет.
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    sir_Alex
    1437385725
    Самое ему там место
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    Red_team
    1437386518
    Неее, это символ Ливера, его нельзя продавать =)
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    Levadia
    1437392138
    А за сколько его ливер брал? Если не ошибаюсь, то \"удачный\" трансфер.)
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    alboro
    1437392359
    ок
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    Juventus21
    1437399002
    Вест Брому Ламберт больше нужен, а Ливерпулю следует продать его пока есть возможность
    Ответить
    creep
    1437402835
    Пока хоть что-то дают надо продавать.
    Ответить
    mr ReDeviL
    1437463038
    нельзя продавать!) связка Ламберт-Баллотели будет разрывать штрафную соперника)
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    ologreds
    1694997582
    numo436143
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