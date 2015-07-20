На следующей неделе начнется монтаж поля на «Зенит-Арене»

По словам генерального директора генподрядной организации «Трансстрой» Виталия Лазуткина, монтаж поля на «Зенит-Арене» начнется на следующей неделе.





«Монтировать газон мы начнем на следующей неделе. Закончить планируем в сентябре, однако траву, финишный слой, мы засеем в следующем году. В этом году мы можем провести пробный засев», – рассказал он.





Поле будет внутри чаши стадиона только во время матча, в остальное время мы будем выдвигать его наружу. Процесс выдвижения занимает 40 минут. Предусмотрены все необходимые системы – подогрев, аэрация и полив. В январе и феврале поле будет «спать», в эти два месяца мы будем его «замораживать», – сказал Лазуткин.





Строительство стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, рассчитанного на 70 тысяч зрительских мест, началось в 2007 году, после чего сроки завершения работ несколько раз переносились. Полное завершение строительства арены запланировано на май 2016 года.







