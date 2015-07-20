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    На следующей неделе начнется монтаж поля на «Зенит-Арене»

    По словам генерального директора генподрядной организации «Трансстрой» Виталия Лазуткина, монтаж поля на «Зенит-Арене» начнется на следующей неделе.


    «Монтировать газон мы начнем на следующей неделе. Закончить планируем в сентябре, однако траву, финишный слой, мы засеем в следующем году. В этом году мы можем провести пробный засев», – рассказал он.

    Поле будет внутри чаши стадиона только во время матча, в остальное время мы будем выдвигать его наружу. Процесс выдвижения занимает 40 минут. Предусмотрены все необходимые системы – подогрев, аэрация и полив. В январе и феврале поле будет «спать», в эти два месяца мы будем его «замораживать», – сказал Лазуткин.

    Строительство стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, рассчитанного на 70 тысяч зрительских мест, началось в 2007 году, после чего сроки завершения работ несколько раз переносились. Полное завершение строительства арены запланировано на май 2016 года.


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    Источник: ТАСС

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    20.07.2015 11:41
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    Комментарии (98)
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    peduSKA
    1437396407
    Пришло время не поле монтировать, а с землёй сравнять это сооружение, на потеху всем Россиянам!
    Ответить
    Спартач из Питера
    1437398087
    Всего то за 9 лет уложитесь??!! Красавчики а я то думал что ещё лет 5 будете бабло отмывать....
    Ответить
    клм 868
    1437398813
    Лучшей команде России-лучший стадион!
    Ответить
    l1l1
    1437399526
    лол с 2007 года
    Ответить
    3ton
    1437401643
    ценник в 3 раза поднимут , окупить же надо всероссийскую стройку из 70 тыс мест , тысяч 5ть соберется
    Ответить
    112910415
    1437409066
    ура
    Ответить
    kkomov
    1437421343
    на зависть москве все будет по высшему разряду в люкс-исполнении.
    Ответить
    RMUKMU
    1437423370
    9 лет! Как можно строить стадион 9 лет? Наверное стадион строили 20 человек?
    Ответить
    Pleafant
    1437424859
    Связались с выкатным полем,ради понтов в сытые годы,что сильно удорожило строительство на радость подрядчику.Гораздо дешевле,периодически менять газон. Да и при желании можно было договориться с ФИФА не менять проектную численность зрителей,что очень сильно затянуло и удорожило строительство.
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    ologreds
    1694997582
    numo436142
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