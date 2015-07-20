Али бин Аль-Хусейн: «Блаттер должен уйти сейчас»

Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хусейн считает, что Зепп Блаттер должен немедленно покинуть пост главы организации, а не дожидаться внеочередного конгресса.
Сегодня в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоится внеочередное заседание исполкома, главной темой которого станет определение даты выборов президента федерации.
«Решение об отставке Блаттера не может быть отложено на более поздний срок. Он должен уйти сейчас», – цитирует Аль-Хусейна AP.
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