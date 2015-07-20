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    Али бин Аль-Хусейн: «Блаттер должен уйти сейчас»

    Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хусейн считает, что Зепп Блаттер должен немедленно покинуть пост главы организации, а не дожидаться внеочередного конгресса.


    Сегодня в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоится внеочередное заседание исполкома, главной темой которого станет определение даты выборов президента федерации.

    «Решение об отставке Блаттера не может быть отложено на более поздний срок. Он должен уйти сейчас», – цитирует Аль-Хусейна AP.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 11:20
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    Комментарии (32)
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    Bаrsenоga
    1437381144
    Мой месси король католонии но даже он не имеет права так резко высказыватся в адрес уважаемого блатера а тут какой то принц африканской республики нынешне молодое поколение совсем без совести.
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    Z O D I A C
    1437381252
    Блатер ДОЛЖЕН уйти, ха-ха. Как сказал один бывалый человек, \"Всё что я должен, есть в Налоговом кодексе, а всё что не должен - в Уголовном. Остальное - на моё усмотрение\".
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    Оргазмирующий Прапор
    1437387322
    дедуган слишком жадный чтобы уйти быстро. еще не все выдоил.
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    WhiteLuckyBuster
    1437388796
    да оставьте вы его в покое
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    spilo
    1437390650
    Блаттер сопротивляется:)
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    Apsny
    1437397078
    Али всякие и близко к футболу не должны быть допущены ибо для них спорт как игрушка, не понравится бросят.
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    Hasselby
    1437398349
    ухх как шкура то у него ходит, так и не терпится зад на высокое кресло посадить, от туда удобнее всего подлизывать пиндосам
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    a3r3v3
    1437399542
    Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хусейн считает....Вот когда и писать научится,тогда и поговорим
    Ответить
    112910415
    1437408788
    дедушка-то цепкий!
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    ologreds
    1694997584
    numo436140
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