Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • За продление контракта с «Барселоной» Даниэль Алвес получил бонус в размере 1 млн евро

    За продление контракта с «Барселоной» Даниэль Алвес получил бонус в размере 1 млн евро

    Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес за продление контракта с каталонцами получил миллион евро, информирует Marca.


    «Барселона» была готова продать 32-летнего бразильца еще летом 2014 года, однако покупатель так и не нашелся. В этом году из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков каталонцы предложили Алвесу новый двухлетний контракт. Таким образом, футболисту и его агенту не только удалось сохранить прежний оклад в 11 миллионов евро в год, но и получить подписной бонус в 1 миллион евро.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 10:50
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Vamos_Ramos
    1437381058
    Еще папаше и всем родственникам по 20 миллионов бонусы)))
    Ответить
    DIDI 23
    1437381181
    Не плохой такой бонус
    Ответить
    киэнджин
    1437382553
    да этот чувак классно отыграл .... без вопросов
    Ответить
    sir_Alex
    1437384586
    Неплохо так!
    Ответить
    Тraumtanzеr
    1437387928
    Видаль его на лавку посадит.
    Ответить
    aventure61
    1437389319
    Думаю за этот сезон он их заслужил.
    Ответить
    Apsny
    1437397233
    На один сезон его оставлять лишь.
    Ответить
    95-shishani-95
    1437406648
    Все кто может отмывает деньги у Барсы! А они всегда говорят плохо про других игроков! И про Месси мы не забыли, и про Неймара с папашой!!! Теперь на очереди Суарес...
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437422492
    молодцы!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997584
    numo436137
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+