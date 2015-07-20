За продление контракта с «Барселоной» Даниэль Алвес получил бонус в размере 1 млн евро

Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес за продление контракта с каталонцами получил миллион евро, информирует Marca.
«Барселона» была готова продать 32-летнего бразильца еще летом 2014 года, однако покупатель так и не нашелся. В этом году из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков каталонцы предложили Алвесу новый двухлетний контракт. Таким образом, футболисту и его агенту не только удалось сохранить прежний оклад в 11 миллионов евро в год, но и получить подписной бонус в 1 миллион евро.
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