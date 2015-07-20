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    Агент Касильяса: «Роналду собрался уходить из «Реала»

    Известный агент Сантос Маркес, в число клиентов которого входит экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс, не исключил, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду планирует сменить клуб.


    «Кто-нибудь спросит у президента „Реала“ Переса, почему Роналду продал права на свой образ Лиму (владельцу «Валенсии», – прим.)? Это же ненормально. Это означает, что Криштиану собрался уходить из „Реала“. Только представьте, Роналду зарабатывает вне клуба 40 млн евро и отдаeт их владельцу „Валенсии“. Это что-то странное», — цитирует Маркеса AS.


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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 10:16
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    Комментарии (142)
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    киэнджин
    1437416603
    Просто ЭТА РуНЯЛДА ему изменила с пересом вот он и мстит своей бывшей. Мадридские страсти по португейски...
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    Arman_2000
    1437417824
    Не пойму, как понять \"продал свой образ\"?
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    Lucius Vorenus
    1437420257
    круто!
    Ответить
    SanitarForest
    1437420456
    ключевое слово-продал... и думается не плохо заработал... а то что другие прощелкали это их проблемы ну или предлагали мало из жадности
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    AlexanderP622
    1437429455
    Куда ты Криштиану собрался не у что в Валенсию решил перейти из королевского клуба. Там как раз Легенда Рождается.
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    ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
    1437466965
    хм и куда он , разве в мю или мс
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    arsa-fan
    1437531051
    Продал свою улыбку
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    киэнджин
    1437568072
    факты говорят что красные купили эту бабу чтоб хотя бы чампионами днопл стать... у гаала план на пару лет известен..
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    Dji Dji
    1437637428
    на покерстарс проиграл себя!!)))
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    ologreds
    1694997584
    numo436134
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