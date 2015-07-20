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    • Бартомеу хочет предложить работу в «Барселоне» Абидалю и Пуйолю

    Бартомеу хочет предложить работу в «Барселоне» Абидалю и Пуйолю

    Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, победивший на выборах президента каталонского клуба, намерен пригласить на работу бывших защитников команды Карлеса Пуйоля и Эрика Абидаля, сообщает испанское интернет-издание Sport.



    Абидаль уже дважды отклонял предложения каталонцев о работе в клуе. В ближайшие дни представители «Барселоны» намереваются встретиться с Абидалем и вновь обсудить с ним этот вопрос.

    Пуйоль в свою очередь исполнял обязанности помощника бывшего спортивного директора клуба Андони Субисарреты, но после его увольнения и сам покинул «Барселону». Он намерен принять решение о работе по окончании лета.


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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 10:02
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Levadia
    1437381091
    Трудно представить,что Пуйоль не в Барсе. Логично было бы его увидеть вновь в администрации клуба.
    Ответить
    киэнджин
    1437382357
    красаво Бартомео надо возвращать хороших людей.
    Ответить
    Paveloff
    1437382654
    Молодец, Перцу у него надо учиться уважению!
    Ответить
    La Masia
    1437384947
    Им подучиться бы и спокойно можно занимать самые высокие должности
    Ответить
    RUSTY8
    1437385055
    работе в клуе
    Ответить
    Juventus 32
    1437386007
    Не празднуют Бартомеу бывшие игроки
    Ответить
    112910415
    1437390821
    хорошая идея
    Ответить
    Apsny
    1437397502
    Вряд ли они пойдут при нем туда работать.
    Ответить
    95-shishani-95
    1437405744
    Посмотрим...
    Ответить
    ologreds
    1694997584
    numo436133
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