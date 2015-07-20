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    • Ван Гаал: «Возможно, до закрытия трансферного окна будет сюрприз»

    Ван Гаал: «Возможно, до закрытия трансферного окна будет сюрприз»

    Главный тренер »Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал не исключил возможного приобретения нападающего во время летнего трансферного окна.

    «У нас все еще есть Руни, который может играть в атаке. Все писали об этом, и я это услышал. Кроме того, есть Чичарито и, пожалуй, Уилсон, – цитирует Ван Гаала The Guardian. – Будет ли новый форвард? Возможно, до закрытия трансферного окна будет сюрприз. Чичарито возвращается к нам 25 июля, и в отсутствие Фалькао и Ван Перси его шансы увеличиваются.

    Таблица летних трансферов АПЛ.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 09:14
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    Комментарии (61)
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    Spectr
    1437386176
    Извините за вопрос,почему Чичарито горохом называете?Это прозвище так переводится?Я не в курсе просто
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    Red_team
    1437387054
    Кейн, Левандовски, Лаказетт, Гризманн... остальные не нужны, лучше уж так, чем со всякими дорогущими бревнами Каванями
    Ответить
    Ден 781
    1437387221
    Неужели Рона
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    Dodge87
    1437387516
    ну я думаю все таки кавани обменяют на Ди Му
    Ответить
    Dodge87
    1437387548
    ну я лично хотел бы увидеть рамоса в оборонке,чем форварда какого то..
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    Die Roten
    1437393478
    мю команда сюрпризов при ван гале.
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    Arhive
    1437409874
    обхохочешься.
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    Van Vanovich
    1437420990
    Все равно эти Бенземашки,Лаказзетки,Каваньки,Кейны ,ну будут забивать, как роботы. А такому клубу-БРЭНДУ,как МЮ ,нужны художники,как РВП,Ибра,Луис Суарес. Сдается Левандовски, может стать таким,если будет слушаться ЛВГ, ЛВГ может огранять Алмазы.
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    mutabor0992
    1437437885
    Главное чтобы был приятный сюрприз...
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    ologreds
    1694997584
    numo436127
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