Ван Гаал: «Возможно, до закрытия трансферного окна будет сюрприз»

Главный тренер »Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал не исключил возможного приобретения нападающего во время летнего трансферного окна.

«У нас все еще есть Руни, который может играть в атаке. Все писали об этом, и я это услышал. Кроме того, есть Чичарито и, пожалуй, Уилсон, – цитирует Ван Гаала The Guardian. – Будет ли новый форвард? Возможно, до закрытия трансферного окна будет сюрприз. Чичарито возвращается к нам 25 июля, и в отсутствие Фалькао и Ван Перси его шансы увеличиваются.

Таблица летних трансферов АПЛ.