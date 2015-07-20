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    • Зуев: «Мы должны выкинуть из головы все, чего добились, и работать дальше»

    Зуев: «Мы должны выкинуть из головы все, чего добились, и работать дальше»

    Полузащитник юношеской сборной России Александр Зуев поделился мнением о финальном матче Чемпионата Европы против Испании.


    «Считаю, что мы достойно выступили на чемпионате, – сказал Зуев. – Испанцы просто оказались сильнее нас. Чего-то не хватило, может быть, в атаке, да и без мяча играть сложно. Но серебра мало, хотим еще одно золото к тому, что мы выиграли два года назад. Мы еще вернемся!

    Чтобы прогрессировать в клубах, нам надо выкинуть из головы то, чего мы добились. Просто работать дальше. К тому же, нам поможет лимит, ведь мы будем чаще играть».



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 08:11
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    Комментарии (16)
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    CL2014
    1437372432
    Все слова мне его нравились покуда он не сказал о лимите что он якобы \"поможет\". Он вам поможет бабки башенные получать типа Кокорина, и на этом вся карьера... Если футболист работает и ставит перед собой цели то лимит ему не поможет а только навредит. Будет считать что он уже в основе и уже все сделано, а без лимита иностранцы заставят русских пахать и биться за место в составе всегда, что и сделает футболистов сильнее. Почему наши не могут на рубежом заиграть? Потому что они такой конкуренции никогда не видали, привыкли в россии играть - когда выходят и играют только за счет паспорта. Вот одним словом и саммари нашего чемпионата.
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    VIPded
    1437373066
    Успехов в молодёжке и основной сборной! Пацаны, докажите, что талантов в России хватает и футбольных!
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    drug01
    1437373395
    Чтобы эти слова были пророческеми!
    Ответить
    starche
    1437374145
    Время покажет........
    Ответить
    Igrov
    1437374936
    в правильном направлении мыслит.
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    cska plus
    1437375706
    молодец Саша, правильно толкуешь, поздравляю с серебром!
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    Masimobelini
    1437377860
    Никакой лимит не поможет,если в головах дурь. А у молодых футболистов уровень IQ пропорционально снижается,когда гонорар растет.;)
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    112910415
    1437379373
    и фортуна должна улыбнуться
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    Дед Мазая
    1437413482
    \"К тому же, нам поможет лимит, ведь мы будем чаще играть\". (c) А в Европе слабо себя попробовать? Да, там придется некоторое время за еду играть, паспорт не поможет...
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    ologreds
    1694997584
    numo436122
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