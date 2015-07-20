Симонян: «Надеюсь, что ребята из юношеской сборной сумеют пробиться в первую и выступят на ЧМ-2018»

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян надеется на прогресс футболистов юношеской сборной России, которые заняли второе место на Чемпионате Европы, уступив в финале испанцам.





«Второе место – это успех. Нельзя забывать, что мы вышли в плей-офф из сложнейшей группы. Нам противостояли немцы, испанцы, голландцы. Но мы заняли первое место, а не четвертое, как некоторые прогнозировали. А потом в великолепном стиле в полуфинале разгромили греков.





Очень бы хотелось, чтобы эти ребята в будущем сумели пробиться в первую сборную и выступили бы на чемпионате мира-2018. Мы ждем от них прогресса. У нас была юношеская сборная чемпион Европы-2006. И ни один из тех ребят, к сожалению, не дорос до главной сборной. Надеюсь, наши сегодняшние финалисты сумеют оправдать надежды. Мы ждем их в первой сборной.





Хомуха «созрел» для того, чтобы тренировать «молодежку». Выход юношеской команды в финал Евро – тому подтверждение. Но решение будет принято после 2 сентября, когда будет избран новый глава РФС.





Нам не повезло, что соперником стали испанцы, а не французы. Дело в том, что мы играли с испанцами на групповом этапе и победили их. Они изучили нас, поняли, что против нашей команды стоит играть более организованно в обороне. Сегодня они практически не ошибались. Могу привести хороший пример. На чемпионате Европы 1988 года мы победили голландцев в группе. За них выступали именитые мастера – это и Марко ван Бастен, и Руд Гуллит, и Франк Райкард. В финале мы вновь встретились со сборной Нидерландов, и она предстала уже совсем другой командой. В итоге мы уступили. Если бы наши юноши сегодня победили испанцев, то это стало бы настоящим подвигом. Им было очень сложно», – отметил Симонян.



Онлайн матча юношеских сборных Испании и России.







