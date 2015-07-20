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    • Симонян: «Надеюсь, что ребята из юношеской сборной сумеют пробиться в первую и выступят на ЧМ-2018»

    Симонян: «Надеюсь, что ребята из юношеской сборной сумеют пробиться в первую и выступят на ЧМ-2018»

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян надеется на прогресс футболистов юношеской сборной России, которые заняли второе место на Чемпионате Европы, уступив в финале испанцам.


    «Второе место – это успех. Нельзя забывать, что мы вышли в плей-офф из сложнейшей группы. Нам противостояли немцы, испанцы, голландцы. Но мы заняли первое место, а не четвертое, как некоторые прогнозировали. А потом в великолепном стиле в полуфинале разгромили греков.

    Очень бы хотелось, чтобы эти ребята в будущем сумели пробиться в первую сборную и выступили бы на чемпионате мира-2018. Мы ждем от них прогресса. У нас была юношеская сборная чемпион Европы-2006. И ни один из тех ребят, к сожалению, не дорос до главной сборной. Надеюсь, наши сегодняшние финалисты сумеют оправдать надежды. Мы ждем их в первой сборной.

    Хомуха «созрел» для того, чтобы тренировать «молодежку». Выход юношеской команды в финал Евро – тому подтверждение. Но решение будет принято после 2 сентября, когда будет избран новый глава РФС.

    Нам не повезло, что соперником стали испанцы, а не французы. Дело в том, что мы играли с испанцами на групповом этапе и победили их. Они изучили нас, поняли, что против нашей команды стоит играть более организованно в обороне. Сегодня они практически не ошибались. Могу привести хороший пример. На чемпионате Европы 1988 года мы победили голландцев в группе. За них выступали именитые мастера – это и Марко ван Бастен, и Руд Гуллит, и Франк Райкард. В финале мы вновь встретились со сборной Нидерландов, и она предстала уже совсем другой командой. В итоге мы уступили. Если бы наши юноши сегодня победили испанцев, то это стало бы настоящим подвигом. Им было очень сложно», – отметил Симонян.

    Онлайн матча юношеских сборных Испании и России.


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    Источник: ТАСС

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    20.07.2015 07:42
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    Комментарии (19)
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    САДЫЧОК
    1437371568
    симонян ты старый п@ердун..если бы у тебя был мозг то ты бы понимал что надо ставить успешного хомуху тренером главной сборной а молодых ребят основой сборной!которрая через 3 года была бы окрепшей!
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    Rusti
    1437373722
    Жаль что не первые
    Ответить
    112910415
    1437375440
    один-два пробьются...может быть
    Ответить
    Хосеп Гварделидзе
    1437377358
    Российские победы всегда в будущем: скоро, к 2020 году, выйдем на 1-ое место, станем лидировать и т.д.
    Ответить
    Real Madrid-C
    1437379262
    Что ты надеешься? не легче взять эту команду целиком как она есть и запустить в чемпионат в России и пускай играют,сыгрываются к чемпионату мира,а еще лучше что бы они не пропали в основную сборную уже сейчас их ставить,а так это просто все слова,если не хотите их потерять делайте что то,а не сидите тупо!
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    B o O m
    1437379706
    Вот Неймар смог, Кубок конфедераций 2013 лично сам затащил и ЧМ 2014 затащил...а ему всего 21 год был....Про Месси молчу...Рахим Стерлинг - ему всего 20 лет, а он шпилит за Ливерпуль уже 3 сезон как!!!...в почти победном сезоне чуть золото не завоевал....а тут какая то шпана бегает, не думаю, что кто-нибудь из них пробьётся на ЧМ 2018 - если только в запас и никогда не выйдет)
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    caravanbashi
    1437381470
    Раз дошли до финала, значит уже чего то стоят и этим моментом надо пользоваться.
    Ответить
    ABir
    1437384340
    На сегодняшний день серебро - предел для нашей сборной. Но это серебро для нас равносильно победе. С победой российских футболистов!
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    Урия Гип
    1437402159
    Перехвалили их сильно. В финале игра никакая.
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    ologreds
    1694997584
    numo436119
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