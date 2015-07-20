«Барселона» прибыла в США

Самолет с игроками и персоналом «Барселоны» приземлился в Лос-Анджелесе, сообщает официальный твиттер клуба. Напомним, что каталонцы отправились в первый предсезонный тур без ряда лидеров команды – Неймара, Лионеля Месси, Клаудио Браво, Даниэля Алвеса и Хавьера Маскерано, которым был предоставлен дополнительный отдых из-за участия игроков в Кубке Америки-2015.
В ходе первого тура по США «Барселона» проведет три товарищеских матча.
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