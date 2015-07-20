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    «Барселона» прибыла в США

    Самолет с игроками и персоналом «Барселоны» приземлился в Лос-Анджелесе, сообщает официальный твиттер клуба. Напомним, что каталонцы отправились в первый предсезонный тур без ряда лидеров командыНеймара, Лионеля Месси, Клаудио Браво, Даниэля Алвеса и Хавьера Маскерано, которым был предоставлен дополнительный отдых из-за участия игроков в Кубке Америки-2015.


    В ходе первого тура по США «Барселона» проведет три товарищеских матча.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 06:40
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    Комментарии (20)
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    sir_Alex
    1437370560
    Геройские парни отправились в логово зверя
    Ответить
    alboro
    1437374416
    ок
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    ДАША Д
    1437375824
    Полубарселона.
    Ответить
    Rusti
    1437378487
    Удачи
    Ответить
    Синий Лев95
    1437378498
    Жду не дождусь матч Челси-Барселона......))))
    Ответить
    Chelseaman
    1437379434
    блин это печально, что не в полном составе, теперь же местным барсуковским гoвнoeдам даже придумывать ничего не придется после разгрома от челси
    Ответить
    95-shishani-95
    1437405439
    Удачи Челси!
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    Русский Моуриньо
    1437406698
    Без понтовая командишка
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    Барсеножечница
    1437414963
    Приехала Великая и Ужасная,как все боятся нас, приятно, ждем разгрома соперников на классе,мы сейчас на голову сильнее всех,даже без Месси и Неймара уничтожим всех,Это БАРСЕЛОНА ребята,а не хось мось
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    ologreds
    1694997584
    numo436114
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