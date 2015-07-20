«Барселона» не намерена продавать Бартру

Руководство «Барселоны» не собирается продавать нынешним летом защитника Марка Бартру, интерес к которому проявлял «Наполи», сообщает Rai Sport.
В минувшем сезоне 24-летний испанец провел в составе каталонской команды 25 матчей, забил один гол и сделал четыре результативных передачи. В его активе также есть две игры за сборную Испании.
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