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    «Барселона» не намерена продавать Бартру

    Руководство «Барселоны» не собирается продавать нынешним летом защитника Марка Бартру, интерес к которому проявлял «Наполи», сообщает Rai Sport.


    В минувшем сезоне 24-летний испанец провел в составе каталонской команды 25 матчей, забил один гол и сделал четыре результативных передачи. В его активе также есть две игры за сборную Испании.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 06:17
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    Комментарии (8)
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    ulanchik
    1437364714
    Правильно, надо оставлять
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    neomessi
    1437365724
    Зачем продавать, Маскерано не молодой Матье тоже.
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    sir_Alex
    1437369364
    Правильно делают
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    myrzabek
    1437370733
    отличный игрок.
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    Protosser
    1437370990
    Отличная новость..
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    cska plus
    1437377060
    он никому и не нужен!
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    киэнджин
    1437382664
    хренн вам а не Бартра ... Барса это ни рииал и всем дает шанс на прогрессивную игру.
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    ologreds
    1694997584
    numo436111
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