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    • Хомуха: «Если ребята будут чаще играть за клубы, то дорастут до главной команды. Это просто как дважды два»

    Хомуха: «Если ребята будут чаще играть за клубы, то дорастут до главной команды. Это просто как дважды два»

    Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился впечатлениями от финального матча чемпионата Европы U-19 с командой Испании:

    «Мои поздравления сборной Испании и ее тренеру. Испанцы сегодня были значительно сильнее, чем на групповом этапе и победили заслуженно. Результат справедлив. Мы сильно уступали во владении в начале матча и оказались под давлением. «Стандарты» становились для нас серьезной проблемой. Соперник был хорошо подготовлен технически, и тактически, победа ему досталась по праву.
    У испанцев великолепная команда, команда высшего класса. Существуют команды, которые способны обыграть Испанию дважды за короткое время, но таковых мало. Нам же нужно понять на каком уровне находятся наши игроки. Посмотрим, почему некоторые футболисты сегодня проявили себя с лучшей стороны, а некоторые – нет.
    Успех нашей команды очень важен. Эти игроки заслуживают прогрессировать дальше. Они должны играть за свои клубы, только так они могут стать более сильными футболистами. Испанцы сегодня показали, в каком направлении нужно развиваться: технически и тактически. Конечно, хотелось бы увидеть некоторых из наших ребят в первой сборной. Если они будут чаще играть за клубы, то дорастут до главной команды. Это просто как дважды два», – цитирует тренера официальный сайт УЕФА.
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    Источник: УЕФА

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    20.07.2015 00:53
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    Комментарии (19)
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    Caniggia
    1437363696
    Такое ощущение, что эти испанские ребята прихлопнули бы и свою взрослую сборную с такой фантастической игрой. А нашим хороший урок как надо играть и к чему стремиться и бесценный опыт.
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    mat73
    1437363988
    Это же просто как дважды два равно четыре! Только наши рукойводители думают что будет пять..
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    112910415
    1437366850
    но клубу нужны победы прямо сейчас, и потому...
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    Spartan-sm
    1437367395
    испанцы выглядели техничней
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    Zenit-84
    1437368735
    Они ещё уже переросли!
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    sir_Alex
    1437371732
    Это как два пальца об асфальт!
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    starche
    1437374686
    Хомуха абсолютно прав.
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    dfktynbyf
    1437378765
    А с этим никто и не спорит. Проблема в том, что, когда они дорастают, то выбивают себе ох...й контракт и перестают играть в футбол. А всем сторонникам лимита подкидываю идейку. Вот в сборной проблема с центральными защитниками (вообще-то не только с ними). Давайте введем лимит не вообще, а по позициям: \"на поле в составе одной команды не может быть больше одного центрального защитника - не россиянина\". Вот и все проблемы сразу решатся по вашей странной логике.
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    richi
    1437399783
    В Испании лимит есть только для не членов ЕС. То есть, вся команда может состоять из иностранцев, но членов ЕС. И это не мешает Испании быть мировым лидером.
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    ologreds
    1694997586
    numo436107
    Ответить
    Россия
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