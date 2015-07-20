Хомуха: «Если ребята будут чаще играть за клубы, то дорастут до главной команды. Это просто как дважды два»

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился впечатлениями от финального матча чемпионата Европы U-19 с командой Испании:
«Мои поздравления сборной Испании и ее тренеру. Испанцы сегодня были значительно сильнее, чем на групповом этапе и победили заслуженно. Результат справедлив. Мы сильно уступали во владении в начале матча и оказались под давлением. «Стандарты» становились для нас серьезной проблемой. Соперник был хорошо подготовлен технически, и тактически, победа ему досталась по праву.
У испанцев великолепная команда, команда высшего класса. Существуют команды, которые способны обыграть Испанию дважды за короткое время, но таковых мало. Нам же нужно понять на каком уровне находятся наши игроки. Посмотрим, почему некоторые футболисты сегодня проявили себя с лучшей стороны, а некоторые – нет.
Успех нашей команды очень важен. Эти игроки заслуживают прогрессировать дальше. Они должны играть за свои клубы, только так они могут стать более сильными футболистами. Испанцы сегодня показали, в каком направлении нужно развиваться: технически и тактически. Конечно, хотелось бы увидеть некоторых из наших ребят в первой сборной. Если они будут чаще играть за клубы, то дорастут до главной команды. Это просто как дважды два», – цитирует тренера официальный сайт УЕФА.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!