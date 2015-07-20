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    • Митрюшкин: «Главная цель – стать первым номером в «Спартаке»

    Митрюшкин: «Главная цель – стать первым номером в «Спартаке»

    Вратарь сборной России Антон Митрюшкин назвал заслуженным поражение своей команды от Испании (0:2) в финале чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. Также голкипер признался, что пока не думает о переезде за границу:

    «Чемпионат Европы – это огромный опыт для нас, – сказал Митрюшкин. – Верю, что многим футболистам он поможет пробиться наверх.

    Испанцы действовали грамотно. Все видели, что они играли лучше и достойно победили. Считаю, что ребята выложились на максимум и доказали всей стране, что футболисты есть, и они могут обыгрывать даже грандов.

    Я не хочу думать о возможном переезде в Европу. Главная цель – стать первым номером в «Спартаке».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 00:28
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    Комментарии (42)
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    sir_Alex
    1437372266
    Целователь штанг в шоке
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    RussianHorse
    1437373075
    Разминай губы тогда.
    Ответить
    darkhan1968
    1437373451
    как с девятки вытащил жаль оборона не подстраховала
    Ответить
    makkie
    1437373605
    Митрюшкин вчера лучшим был в составе нашей сборной.. столько потащил, прямо как Дикань в лучшие годы.
    Ответить
    strong666777
    1437375285
    Напомнил Очоа на ЧМ!
    Ответить
    Сергей Саныч
    1437380741
    Пора в Спартаке по вратарям ставить вопрос ребром. Писюковых злыдней и сентиментальных к ибиням.
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    RomYu
    1437396539
    Успехов, Антоха! придёт время - станешь в один ряд с Великими!
    Ответить
    нечитайло
    1437402812
    Вы просто мастера МК
    Ответить
    KLINSI
    1437501054
    Учись лобызать стойки ворот).
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    ologreds
    1694997586
    numo436106
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