Митрюшкин: «Главная цель – стать первым номером в «Спартаке»

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин назвал заслуженным поражение своей команды от Испании (0:2) в финале чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. Также голкипер признался, что пока не думает о переезде за границу:









Испанцы действовали грамотно. Все видели, что они играли лучше и достойно победили. Считаю, что ребята выложились на максимум и доказали всей стране, что футболисты есть, и они могут обыгрывать даже грандов.



Я не хочу думать о возможном переезде в Европу. Главная цель – стать первым номером в «Спартаке». Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! «Чемпионат Европы – это огромный опыт для нас, – сказал Митрюшкин. – Верю, что многим футболистам он поможет пробиться наверх.Испанцы действовали грамотно. Все видели, что они играли лучше и достойно победили. Считаю, что ребята выложились на максимум и доказали всей стране, что футболисты есть, и они могут обыгрывать даже грандов.Я не хочу думать о возможном переезде в Европу. Главная цель – стать первым номером в «Спартаке».