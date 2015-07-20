Хомуха: «Хотел бы стать тренером молодежной сборной России»

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха признался, что хотел бы продолжить работу с ребятами и стать главным тренером молодежной сборной России. Юношеская сборная под руководством Хомухи стала серебряным призером Евро U-19.





«Наши футболисты получили колоссальный опыт, который поможет им в карьере, в том числе и в молодежной сборной.