Хомуха: «Хотел бы стать тренером молодежной сборной России»

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха признался, что хотел бы продолжить работу с ребятами и стать главным тренером молодежной сборной России. Юношеская сборная под руководством Хомухи стала серебряным призером Евро U-19.
«Наши футболисты получили колоссальный опыт, который поможет им в карьере, в том числе и в молодежной сборной.
Хотел бы я стать главным тренером «молодежки»? Несомненно, я бы хотел продолжить работу с ребятами и дальше. Но мне еще ничего не предлагали, я не вел ни с кем разговоров. Нужно дождаться выборов президента РФС и заседания исполкома», – цитирует тренера «Спорт-экспресс».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!