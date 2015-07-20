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    • Хомуха: «Хотел бы стать тренером молодежной сборной России»

    Хомуха: «Хотел бы стать тренером молодежной сборной России»

    Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха признался, что хотел бы продолжить работу с ребятами и стать главным тренером молодежной сборной России. Юношеская сборная под руководством Хомухи стала серебряным призером Евро U-19.

    «Наши футболисты получили колоссальный опыт, который поможет им в карьере, в том числе и в молодежной сборной.
    Хотел бы я стать главным тренером «молодежки»? Несомненно, я бы хотел продолжить работу с ребятами и дальше. Но мне еще ничего не предлагали, я не вел ни с кем разговоров. Нужно дождаться выборов президента РФС и заседания исполкома», – цитирует тренера «Спорт-экспресс».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 00:16
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    Комментарии (19)
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    Madrik
    1437347225
    А стать главным сборной основной ???
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    che-media
    1437353447
    Все правильно! Сейчас Диму Хомуху тренером молодежки, а через 4 года, когда эти ребята дорастут до основы, тренером основы. Таким образом он будет знать их с пеленок и будет действительно авторитетным для парней.Главное теперь, чтобы и ребята не расслабились и продолжали прогрессировать.
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    Caniggia
    1437362829
    Даже не обсуждается, только Хомуха! Он не даст этим ребятам затеряться и будет наигрывать эту сборную к ЕВРО-2020, где будет уже главным тренером взрослой России.
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    eaguar
    1437367527
    Удачи .
    Ответить
    710volk
    1437368046
    он!только он!
    Ответить
    RVRRRR
    1437368233
    Смысл есть, наверное правильно.
    Ответить
    razvedka RBO
    1437371827
    предложение будет 100 %
    Ответить
    sir_Alex
    1437372912
    Обязательно!
    Ответить
    112910415
    1437374638
    идея-то интересная
    Ответить
    ologreds
    1694997586
    numo436105
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